НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2084 грн/$1
12:45 03.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 3 жовтня 2025 року.
|Показник
|02.10.2025
|02.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41,2915
|41,2084
|-0.2
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 3 жовтня - 41,2764 грн.
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
