Золото готується до сьомого тижневого зростання на тлі закриття уряду та сподівань на зниження ставок у США

У п'ятницю золото перебуває на шляху до сьомого тижневого зростання поспіль, підтримане очікуваннями подальшого зниження процентних ставок у США цього року та побоюваннями щодо впливу закриття уряду США.

На момент публікації статті спотове золото подешевшало на 0,3% до 3844,01 долара за унцію, оскільки долар зміцнився. У четвер золото досягло рекордного рівня 3896,49 долара і з початку тижня подорожчало на 2%.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишилися без змін на рівні 3867,70 доларів.

Індекс долара продовжив зростання проти своїх конкурентів, що зробило золото дорожчим для власників інших валют.

«Зростання долара спричинило незначне уповільнення зростання ціни на золото, але дорогоцінний метал все ще знаходиться на відстані витягнутої руки від рівня 3900 доларів», - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.

«Загалом, з огляду на те, що закриття уряду США створює невизначеність щодо впливу на ВВП, а також на тлі ймовірного зниження процентних ставок цього місяця, умови залишаються сприятливими для подальшого зростання ціни на золото».

Закриття уряду продовжилося і в четвер, що може призвести до затримки оприлюднення ключових економічних даних, зокрема звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який має бути опублікований у п'ятницю.

Президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан заявила, що Федеральний резерв вжив відповідних заходів для захисту від різкого погіршення ситуації на ринку праці, знизивши минулого місяця процентну ставку, але необхідно бути «обережними».

Останні дані по США підвищили очікування щодо подальшого зниження ставок, і, згідно з FedWatch Tool від CME Group, трейдери майже напевно розраховують на зниження на 25 базисних пунктів цього місяця.

Золото, яке часто використовується як надійний засіб збереження вартості в періоди політичної та фінансової нестабільності, процвітає в умовах низьких процентних ставок. Цього року ціна на золото в злитках зросла на 47%.

Тим часом, у вересні продажі золотих виробів Пертського монетного двору зросли на 21% порівняно з попереднім місяцем, а продажі срібла досягли п'ятимісячного максимуму.

В інших регіонах спотове срібло подешевшало на 0,2% до 46,85 долара за унцію, платина подешевшала на 0,6% до 1559,26 долара, а паладій подорожчав на 0,3% до 1244,32 долара.