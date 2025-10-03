Волл-стріт закрилася з рекордними показниками, оскільки підтримка з боку технологічного сектора компенсує невизначеність, пов'язану з закриттям уряду

Три основні індекси Волл-стріт у четвер закрилися на рекордно високому рівні з помірним зростанням, в основному завдяки підтримці з боку технологічного сектора, в той час як інвестори обережно стежили за даними про ринок праці у приватному секторі на другий день закриття уряду США.

Базовий індекс зріс дуже незначно, а його оцінка вже досягла найвищого рівня з 2020 року, тоді як Nasdaq, що зріс на 0,4%, став найбільшим виграшем дня завдяки допомозі великих технологічних компаній, включаючи лідера в області штучного інтелекту Nvidia, Apple і Broadcom.

Через відсутність офіційних урядових даних через закриття уряду, інвестори стежили за інформацією з інших джерел. У звіті глобальної компанії з працевлаштування Challenger, Gray & Christmas йдеться, що американські роботодавці оголосили про менше звільнень у вересні, але плани найму на цей рік були найнижчими з 2009 року. Це сталося після того, як напередодні був опублікований національний звіт ADP про зайнятість, який виявився гіршим, ніж очікувалося.

«Ринок аналізує все це на тлі вже слабких даних про зайнятість за останні місяці, щоб спробувати оцінити реальний шлях розвитку ринку праці з цього моменту», - сказав Джим Бейрд, головний інвестиційний директор Plante Moran Financial Advisors.

Невиразні дані про зайнятість на даний момент змусили трейдерів зробити бети на те, що Федеральний резерв ще двічі знизить процентні ставки цього року, включаючи зниження наприкінці жовтня. Однак Міністерство праці було змушене відкласти оприлюднення звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі за вересень через закриття уряду.

Хоча закриття уряду не стало шоком, а інвесторів заспокоїло усвідомлення того, що в минулому такі закриття зазвичай не шкодили ринку, Бейрд зазначив, що це все одно викликало занепокоєння.

«З огляду на те, наскільки поляризовані зараз дві (політичні) партії, і обидві, здається, відстоюють свої позиції, не буде дивно, якщо це затягнеться ще трохи», - сказав він.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 78,62 пункту, або 0,17%, до 46 519,72. Індекс S&P 500 зріс на 4,15 пункту, або 0,06%, до 6 715,35, а індекс Nasdaq Composite зріс на 88,89 пункту, або 0,39%, до 22 844,05.

Ці зростання ознаменували два поспіль рекордні закриття для S&P 500 і Dow, тоді як Nasdaq у середу ледь не побив рекорд закриття.

Раніше під час сесії індекси S&P і Nasdaq досягли рекордних денних максимумів. Коефіцієнт ціна/прибуток S&P 500 зріс до 23,1.

Технологічний сектор завершив день з приростом 0,5% і став найбільшим рушієм індексу S&P 500, чому значною мірою сприяли акції виробників мікросхем. Більш широкий індекс напівпровідників закрився з приростом 1,9% і також зареєстрував рекордний рівень закриття.

Сектор матеріалів продемонстрував найбільший процентний приріст серед 11 основних галузей індексу, додавши 1%. Сектор енергетики продемонстрував найбільший процентний спад у групі, впавши на 1%.

Сектор споживчих товарів, хоча і не зазнав найбільших втрат у відсотковому вираженні, став найбільшим гальмом для S&P 500, головним чином через розпродаж акцій Tesla, які впали на 5%, що є найбільшою одноденною втратою у відсотковому вираженні з кінця липня.

Виробник електромобілів втратив ранні прибутки після сильного квартального звіту про поставки, оскільки деякі аналітики вказали на ризики для продажів у наступних кварталах через скасування федерального податкового кредиту в розмірі 7500 доларів.

Акції кредитних бюро Equifax і TransUnion впали на 8,5% і 10,6% відповідно після того, як FICO запустила програму, яка може дозволити іпотечним кредиторам отримати доступ до кредитних рейтингів, не покладаючись на бюро. Акції FICO підскочили майже на 18% після цієї новини.

Occidental Petroleum заявила, що продасть свій нафтохімічний підрозділ компанії Warren Buffett's Berkshire Hathaway за 9,7 млрд доларів, що призвело до падіння акцій нафтогазового виробника на 7,3%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,16 до 1: було зафіксовано 530 нових максимумів і 93 нових мінімуми.

На біржі Nasdaq 2706 акцій подорожчали, а 1971 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,37 до 1. S&P 500 зафіксував 37 нових 52-тижневих максимумів і 11 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 140 нових максимумів і 67 нових мінімумів.

На американських біржах було продано 18,77 млрд акцій порівняно з 20-денною середньою величиною 18,83 млрд.