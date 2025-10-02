Долар США стабільний до фунта, дешевшає до євро та єни

Курс долара США помірно знижується в парах з євро та єною, зберігає стабільність щодо фунта стерлінгів вдень у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Інвестори продовжують стежити за ситуацією в США, де в середу було припинено роботу федеральних відомств. Конгрес не зміг узгодити законопроєкт про продовження фінансування їхньої діяльності.

Міністерство праці країни повідомило, що не публікуватиме статистичні дані в період шатдауну.

Таким чином, дані про стан ринку праці країни у вересні, публікація яких була запланована на 3 жовтня, не будуть оприлюднені, пишуть американські ЗМІ. Також у четвер не вийдуть щотижневі дані про кількість громадян, які вперше звернулися по допомогу з безробіття.

Керівники Федеральної резервної системи спираються на дані про зайнятість під час ухвалення рішень щодо процентних ставок. Наступне засідання ФРС призначено на 28-29 жовтня.

Згідно з опублікованими в середу даними організації ADP, кількість робочих місць у приватному секторі американської економіки у вересні скоротилася на максимальні з березня 2023 року 32 тис. Опитані Trading Economics аналітики очікували підвищення на 50 тис.

Індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у вересні збільшився до 49,1 пункту порівняно з 48,7 пункту місяцем раніше, повідомив у середу Інститут управління поставками (ISM). Аналітики прогнозували підвищення до 49 пунктів.

Євро за даними на 14:53 EET торгується по $1,1753, з підвищенням на 0,18% від рівня закриття торгів у середу. Фунт додає 0,01% і коштує $1,3477.

Курс долара до японської єни знижується на 0,15%, до 146,85 єни.

Заступник голови Банку Японії Сінічі Учіда підтвердив незмінність політики японського ЦБ щодо процентних ставок.

"Якщо прогнози економічної активності та динаміки цін підтвердяться, банк продовжить підвищувати базову процентну ставку", - сказав він на фінансовій конференції в Токіо в четвер.

"Настрої в деяких сегментах виробничого сектору покращилися і загалом залишаються сприятливими", - зазначив Учіда, додавши, що це свідчить про зниження невизначеності економічних перспектив після укладення тарифної угоди між США і Японією.

Як показали опубліковані в середу дані, індекс Танкан, що оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, у третьому кварталі збільшився до 14 пунктів порівняно з 13 пунктами за попередні три місяці. Значення індексу стало максимальним з четвертого кварталу 2024 року.

Індекс споживчої довіри в Японії у вересні підскочив до максимального рівня за дев'ять місяців і становив 35,3 пункту порівняно з 34,9 пункту в серпні.