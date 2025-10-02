Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до фунта, дешевшає до євро та єни

15:47 02.10.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США помірно знижується в парах з євро та єною, зберігає стабільність щодо фунта стерлінгів вдень у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Інвестори продовжують стежити за ситуацією в США, де в середу було припинено роботу федеральних відомств. Конгрес не зміг узгодити законопроєкт про продовження фінансування їхньої діяльності.

Міністерство праці країни повідомило, що не публікуватиме статистичні дані в період шатдауну.

Таким чином, дані про стан ринку праці країни у вересні, публікація яких була запланована на 3 жовтня, не будуть оприлюднені, пишуть американські ЗМІ. Також у четвер не вийдуть щотижневі дані про кількість громадян, які вперше звернулися по допомогу з безробіття.

Керівники Федеральної резервної системи спираються на дані про зайнятість під час ухвалення рішень щодо процентних ставок. Наступне засідання ФРС призначено на 28-29 жовтня.

Згідно з опублікованими в середу даними організації ADP, кількість робочих місць у приватному секторі американської економіки у вересні скоротилася на максимальні з березня 2023 року 32 тис. Опитані Trading Economics аналітики очікували підвищення на 50 тис.

Індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у вересні збільшився до 49,1 пункту порівняно з 48,7 пункту місяцем раніше, повідомив у середу Інститут управління поставками (ISM). Аналітики прогнозували підвищення до 49 пунктів.

Євро за даними на 14:53 EET торгується по $1,1753, з підвищенням на 0,18% від рівня закриття торгів у середу. Фунт додає 0,01% і коштує $1,3477.

Курс долара до японської єни знижується на 0,15%, до 146,85 єни.

Заступник голови Банку Японії Сінічі Учіда підтвердив незмінність політики японського ЦБ щодо процентних ставок.

"Якщо прогнози економічної активності та динаміки цін підтвердяться, банк продовжить підвищувати базову процентну ставку", - сказав він на фінансовій конференції в Токіо в четвер.

"Настрої в деяких сегментах виробничого сектору покращилися і загалом залишаються сприятливими", - зазначив Учіда, додавши, що це свідчить про зниження невизначеності економічних перспектив після укладення тарифної угоди між США і Японією.

Як показали опубліковані в середу дані, індекс Танкан, що оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, у третьому кварталі збільшився до 14 пунктів порівняно з 13 пунктами за попередні три місяці. Значення індексу стало максимальним з четвертого кварталу 2024 року.

Індекс споживчої довіри в Японії у вересні підскочив до максимального рівня за дев'ять місяців і становив 35,3 пункту порівняно з 34,9 пункту в серпні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес