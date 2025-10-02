Авторизация

Ринки акцій Європи переважно зростають

13:26 02.10.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно зростають у четвер, інвестори оцінюють макроекономічні, корпоративні та інші новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:41 к.ч. підвищився на 0,68% - до 568,45 пункту.

Німецький індикатор DAX додає 1,18%, французький CAC 40 - 1,02%, італійський FTSE MIB - 0,16%, іспанський IBEX 35 - 0,24%. Британський FTSE 100 втрачає 0,04%.

Безробіття в єврозоні в серпні піднялося до 6,3% порівняно з 6,2% місяцем раніше, за даними статистичного управління Європейського союзу. Аналітики в середньому не очікували зміни, за даними Trading Economics.

В Італії безробіття зросло до 6% позаминулого місяця з переглянутих донизу 5,9% у липні, які виявилися мінімальними з квітня 2007 року, йдеться у звіті Національного інституту статистики (Istat). Серпневий показник збігся із очікуваннями експертів.

Кількість безробітних в Іспанії у вересні знизилася на 4,846 тис. - до мінімальних з 2007 року 2,422 млн, за даними іспанського міністерства праці. Ринок очікував зростання на 15,4 тис.

Дефіцит бюджету Франції в серпні скоротився до 157,5 млрд євро порівняно зі 171,9 млрд євро роком раніше, повідомило міністерство економіки і фінансів країни.

Згідно з офіційними даними, річна інфляція у Швейцарії минулого місяця залишилася на рівні двох попередніх, становивши 0,2%. Консенсус-прогноз передбачав її на рівні 0,3%.

Інвестори також продовжують стежити за подіями в США, де уряд у середу призупинив роботу через проблеми з фінансуванням.

Напівпровідниковий сектор торгується в плюсі на оптимізмі після домовленостей південнокорейських Samsung і SK Hynix про поставку чипів пам'яті для проєкту Stargate компанії OpenAI.

Акції STMicroelectronics дорожчають на 2,4%, Infineon Technologies - на 2,6%, BE Semiconductor Industries - на 5,6%, ASML Holding - на 4,4%, ASM International - на 6%.

Tesco нарощує капіталізацію на 4,2%. Найбільший британський продуктовий ритейлер поліпшив прогноз на 2026 фінансовий рік, відзначивши зростання обсягів продажів у першому фінпівріччі.

Папери BASF додають у ціні 1,8%. Німецька хімічна компанія заявила, що може прискорити запуск програми зворотного викупу акцій на суму 4 млрд євро в разі продажу бізнесу з виробництва лакофарбових покриттів для автомобілів, і підтвердила середньостроковий фінансовий прогноз.

Ринкова вартість Stellantis підскочила на 6,7%. Автоконцерн збільшив продажу в США в третьому кварталі на 6% у річному вираженні.

Шведський автовиробник Volvo Cars наростив продаж автомобілів у вересні на 1% - до 63,212 тис. Його акції зростають на 4,2%.

Капіталізація інших представників автопрому також збільшується: Renault - на 3,5%, Porsche AG - на 2,9%, Mercedes-Benz - на 1,6%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

