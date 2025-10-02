Фінансові новини
- 02.10.25
- 13:50
RSS
мапа сайту
Ринки акцій Європи переважно зростають
13:26 02.10.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно зростають у четвер, інвестори оцінюють макроекономічні, корпоративні та інші новини.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:41 к.ч. підвищився на 0,68% - до 568,45 пункту.
Німецький індикатор DAX додає 1,18%, французький CAC 40 - 1,02%, італійський FTSE MIB - 0,16%, іспанський IBEX 35 - 0,24%. Британський FTSE 100 втрачає 0,04%.
Безробіття в єврозоні в серпні піднялося до 6,3% порівняно з 6,2% місяцем раніше, за даними статистичного управління Європейського союзу. Аналітики в середньому не очікували зміни, за даними Trading Economics.
В Італії безробіття зросло до 6% позаминулого місяця з переглянутих донизу 5,9% у липні, які виявилися мінімальними з квітня 2007 року, йдеться у звіті Національного інституту статистики (Istat). Серпневий показник збігся із очікуваннями експертів.
Кількість безробітних в Іспанії у вересні знизилася на 4,846 тис. - до мінімальних з 2007 року 2,422 млн, за даними іспанського міністерства праці. Ринок очікував зростання на 15,4 тис.
Дефіцит бюджету Франції в серпні скоротився до 157,5 млрд євро порівняно зі 171,9 млрд євро роком раніше, повідомило міністерство економіки і фінансів країни.
Згідно з офіційними даними, річна інфляція у Швейцарії минулого місяця залишилася на рівні двох попередніх, становивши 0,2%. Консенсус-прогноз передбачав її на рівні 0,3%.
Інвестори також продовжують стежити за подіями в США, де уряд у середу призупинив роботу через проблеми з фінансуванням.
Напівпровідниковий сектор торгується в плюсі на оптимізмі після домовленостей південнокорейських Samsung і SK Hynix про поставку чипів пам'яті для проєкту Stargate компанії OpenAI.
Акції STMicroelectronics дорожчають на 2,4%, Infineon Technologies - на 2,6%, BE Semiconductor Industries - на 5,6%, ASML Holding - на 4,4%, ASM International - на 6%.
Tesco нарощує капіталізацію на 4,2%. Найбільший британський продуктовий ритейлер поліпшив прогноз на 2026 фінансовий рік, відзначивши зростання обсягів продажів у першому фінпівріччі.
Папери BASF додають у ціні 1,8%. Німецька хімічна компанія заявила, що може прискорити запуск програми зворотного викупу акцій на суму 4 млрд євро в разі продажу бізнесу з виробництва лакофарбових покриттів для автомобілів, і підтвердила середньостроковий фінансовий прогноз.
Ринкова вартість Stellantis підскочила на 6,7%. Автоконцерн збільшив продажу в США в третьому кварталі на 6% у річному вираженні.
Шведський автовиробник Volvo Cars наростив продаж автомобілів у вересні на 1% - до 63,212 тис. Його акції зростають на 4,2%.
Капіталізація інших представників автопрому також збільшується: Renault - на 3,5%, Porsche AG - на 2,9%, Mercedes-Benz - на 1,6%.
