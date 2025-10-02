Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2915 грн/$1
12:36 02.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 2 жовтня 2025 року.
|Показник
|01.10.2025
|02.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41,2121
|41,2915
|0.2
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 2 жовтня - 41,2215 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
