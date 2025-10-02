Фінансові новини
Ціни на золото залишаються на рекордно високому рівні на тлі закриття уряду США та бетів на зниження процентних ставок
08:45 02.10.2025 |
Ціни на золото в четвер на азіатських біржах коливалися поблизу рекордних максимумів, оскільки попит на безпечні активи залишався підтриманим тривалим закриттям уряду США та зростаючою впевненістю у подальшому зниженні процентних ставок.
Ціни на жовтий метал цього тижня досягли низки максимумів, коли уряд США закрився після того, як Конгрес не ухвалив закон про видатки. Зупинка роботи уряду затримає оприлюднення ключових даних про ринок праці цього тижня, залишивши ринки в невіданні щодо подальшої динаміки процентних ставок.
О 06:45 EET спотова ціна золота стабілізувалася на рівні 3864,63 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні впали на 0,2% до 3889,65 долара за унцію. Спотові ціни досягли рекордного рівня 3895,33 доларів у середу.
Очікується, що уряд США залишатиметься закритим щонайменше три дні, що спричинить перебої в роботі кількох федеральних установ по всій країні. Сенатори також, здається, не досягли значного прогресу в досягненні консенсусу щодо законопроекту про видатки.
Тривале закриття уряду може завдати шкоди економіці США через перебої в наданні основних послуг. Погрози президента Дональда Трампа звільнити ще більше федеральних службовців також можуть ще більше зашкодити сектору праці.
Очікується, що оприлюднення даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, яке спочатку було заплановане на цю п'ятницю, буде відкладено щонайменше до наступного тижня.
Однак дані про зайнятість у приватному секторі, опубліковані в середу, показали подальше охолодження на ринку праці, що дозволило ринкам зберегти оптимізм щодо подальшого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Це спричинило падіння курсу долара і позитивно вплинуло на ринки металів.
Інші дорогоцінні метали також охолонули в четвер після сильних показників цього тижня. Спотова ціна платини стабілізувалася на рівні 1563,46 дол. за унцію, а спотова ціна золота впала на 0,2% до 47,2535 дол. за унцію. Цього тижня обидва метали досягли 10-річного максимуму.
Серед промислових металів, базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів подорожчали на 0,4% до 10 422,05 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь на COMEX подорожчали на 0,4% до 4,9145 доларів за фунт.
За даними CME Fedwatch Tool, ринки оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів наприкінці жовтня у 97%, а ймовірність більш значного зниження на 50 базисних пунктів - у 3%.
Низка останніх показників свідчить про стабільне охолодження економіки США, особливо на ринку праці, який раніше був сильним. У вересні ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів через побоювання щодо уповільнення зростання зайнятості.
Однак низка представників ФРС попередила, що стійка інфляція може завадити центральному банку знизити ставки ще більше. Дані про індекс цін PCE - улюблений показник інфляції ФРС - у серпні зросли, як і очікувалося, а базова інфляція залишилася вище річного цільового показника центрального банку у 2%, як показали дані минулого тижня.
