НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азіатські акції зростають на тлі зростання технологічного сектору. Південнокорейський індекс KOSPI досягає рекордного рівня завдяки зростанню цін на мікросхеми

08:31 02.10.2025 |

Фінанси

 

Азіатські акції зросли в четвер завдяки сильному технологічному та медичному секторам, а південнокорейські акції досягли рекордного рівня, оскільки місцеві виробники мікросхем продемонстрували зростання на тлі оптимізму щодо подальшого розвитку штучного інтелекту.

Обсяги торгів у регіоні залишалися невисокими через тижневі свята на ринках материкового Китаю. Індійські ринки також закриті через свята.

Азіатські ринки слідували за Волл-стріт, оскільки інвестори в основному не зважали на закриття уряду США. Індекс S&P 500 завершив день на рекордному рівні завдяки підтримці секторів охорони здоров'я та технологій.

Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,1% під час торгів в Азії.

Південнокорейський KOSPI показав найкращі результати на азіатських торгах, піднявшись на 3% до рекордного рівня 3565,71 пункту.

SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd стали головними рушіями індексу після підписання попередньої угоди про постачання чіпів для OpenAI, що займається штучним інтелектом. Обидві компанії також побудують центри обробки даних разом з OpenAI в Південній Кореї.

Акції SK Hynix підскочили на 11% до рекордного рівня, а Samsung - на 4,5% до майже шестирічного максимуму.

Ці дві компанії є найбільшими виробниками мікросхем пам'яті в світі і будуть постачати сучасні мікросхеми для проекту OpenAI Stargate - проекту вартістю 500 млрд доларів, спрямованого на будівництво центрів обробки даних у США.

SK Hynix вже є ключовим постачальником передових мікросхем пам'яті з високою пропускною здатністю для галузі штучного інтелекту, а NVIDIA Corporation входить до числа найбільших клієнтів компанії. Нещодавно Samsung також отримала дозвіл на постачання Nvidia передових мікросхем HBM.

Сильна технологічна галузь допомогла інвесторам в значній мірі не звертати уваги на дані про інфляцію споживчих цін у Південній Кореї, які виявилися вищими за очікувані і можуть завадити планам Банку Кореї щодо подальшого зниження процентних ставок.

Акції інших азіатських виробників мікросхем також зросли в четвер. Тайванська компанія TSMC підскочила на понад 3% до рекордного рівня, а японські Advantest Corp. і Tokyo Electron Ltd. зросли відповідно на 1,4% і 7%.

Semiconductor Manufacturing International Corp - найбільший виробник мікросхем у Китаї - підскочив на 9,3% на Гонконгській біржі, а його конкурент Hua Hong Semiconductor Ltd додав 5,4%.

Зростання цін на мікросхеми та технології допомогло індексу Hang Seng у Гонконзі піднятися на 1,4%. Індекс також підтримали зростання цін на акції китайських виробників електромобілів, які піднялися на тлі позитивних показників поставок у третьому кварталі в цьому секторі.

BYD зріс на 2,5%, незважаючи на зниження поставок у третьому кварталі, а NIO Inc підскочив на 4,5% після рекордних поставок у вересні.

Зараз основна увага прикута до показників поставок Tesla Inc за третій квартал, які будуть опубліковані пізніше в четвер.

Індекс Straits Times в Сінгапурі зріс на 1,1%.

Японський індекс Nikkei 225 додав 0,3% завдяки деякому зміцненню в секторі технологій, тоді як індекс TOPIX впав на 0,1% після значного зростання в попередній сесії.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 1,1% в четвер, підтриманий зміцненням місцевих акцій гірничодобувних компаній.

Уряд США запропонував придбати акції австралійських компаній, що видобувають критично важливі мінерали, щоб розширити постачання і зменшити залежність від Китаю, повідомило агентство Reuters у четвер. Ця інформація з'явилася після того, як Білий дім придбав цього року частки в декількох американських компаніях, щоб підвищити конкурентоспроможність і зміцнити місцеві ланцюги постачання.

Ця інформація сприяла зростанню акцій компаній, що видобувають критично важливі мінерали, особливо тих, що займаються видобутком літію, кобальту та рідкісних земель. Акції гірничодобувних і мінеральних компаній також зросли.

Гірничодобувні гіганти BHP Group Ltd і Rio Tinto Ltd подорожчали приблизно на 2% кожна і стали головними рушіями зростання ASX. Менші гравці, включаючи Lynas Rare Earths Ltd і літієві гірничодобувні компанії Pilbara Minerals Ltd і Liontown Resources Ltd, подорожчали від 2% до 8%.

Інвестори в основному не зважали на дані, що свідчать про різке, надмірне зниження торгового балансу Австралії в серпні.

За матеріалами: investing.com
 

