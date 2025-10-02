Волл-стріт закрилася на високому рівні, підтримана сектором охорони здоров'я, оскільки інвестори не зважали на дані про зайнятість та закриття уряду США

Основні фондові індекси Волл-стріт закрилися на високому рівні в середу, найбільший імпульс надала галузь охорони здоров'я, оскільки інвестори не зважали на гірші, ніж очікувалося, дані про зайнятість у приватному секторі та невизначеність щодо першого дня закриття федерального уряду США.

Оскільки опублікування вересневого звіту Міністерства праці про зайнятість, ймовірно, буде відкладено, якщо уряд не відновить роботу до п'ятниці, інвестори приділяли пильну увагу національному звіту ADP про зайнятість.

ADP показав зниження рівня зайнятості в приватному секторі на 32 000 і переглянуте в менший бік зниження на 3000 у серпні. Ці цифри були гіршими за прогнози економістів щодо зростання на 50 000 у вересні і попередній звіт про зростання на 54 000 у серпні.

Що стосується інших економічних даних, Інститут управління поставками показав, що у вересні виробництво в США почало відновлюватися.

Після зниження на початку торгів всі три основні індекси США зросли. Серед 11 основних галузей індексу S&P 500 найбільше зростання продемонструвала галузь охорони здоров'я, що було зумовлено зростанням фармацевтичних компаній.

Зростання в секторі охорони здоров'я почалося у вівторок після того, як Pfizer і президент США Дональд Трамп оголосили про укладення угоди. Виробник ліків погодився знизити ціни на рецептурні ліки в програмі Medicaid - порівняно з цінами в інших розвинених країнах - в обмін на зниження митних тарифів. Трамп заявив, що очікує, що інші фармацевтичні компанії підуть його прикладом.

«Вчорашній день став каталізатором для сектора охорони здоров'я», - сказала Лара Каслтон, глава відділу формування портфеля та стратегії Janus Henderson Investors у США, додавши, що сектор, ймовірно, був готовий до зростання після того, як протягом цього року демонстрував гірші результати, ніж решта ринку.

«Люди не обов'язково уникали цього сектора, але вони не вкладали в охорону здоров'я стільки коштів, скільки в технології та штучний інтелект», - сказала вона.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 43,21 пункту, або 0,09 %, до 46 441,10, S&P 500 - на 22,74 пункти, або 0,34%, до 6711,20, а Nasdaq Composite - на 95,15 пункти, або 0,42%, до 22 755,16.

Технологічний сектор S&P 500 забезпечив другий за величиною приріст індексу, при цьому Micron піднявся на 8,9%, а ширший індекс чіпів Філадельфії - на 2%.

Сектором з найбільшим відсотковим падінням протягом сесії став сектор матеріалів, який завершив день з падінням більш ніж на 1%.

Найбільший приріст у секторі охорони здоров'я продемонстрували Biogen (10,9%) і Thermo Fisher (9,4%).

Каслтон зазначив, що інвестори в акції, здається, не зважають на невизначеність навколо закриття уряду. Історично ринки завжди виявляли стійкість під час закриття уряду. Згідно з повідомленням Deutsche Bank, індекс S&P 500 зростав під час кожного з останніх шести закриттів уряду. Під час останнього закриття уряду наприкінці 2018 року та на початку 2019 року індекси змогли продемонструвати зростання.

Що стосується окремих акцій, то зростання акцій AES на 16,8% зробило їх найбільшим виграшем в індексі і дало потужний імпульс сектору комунальних послуг S&P 500. Це сталося після того, як Financial Times повідомила, що Global Infrastructure Partners, що належить BlackRock, близька до укладення угоди на суму 38 млрд доларів про придбання комунальної групи.

Хоча сектор сировинних матеріалів в цілому був слабким, акції Lithium Americas Corp U.S. зросли на 23,3%, а акції конкурента Albemarle закрилися з підвищенням на 4,2%. Міністерство енергетики США придбало 5% акцій Lithium Americas і ще 5% акцій спільного підприємства компанії з General Motors.

Corteva заявила, що розділить свої бізнеси з насінням і пестицидами на окремі публічні компанії, що призвело до падіння її акцій на 9%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,92 до 1. Було зафіксовано 580 нових максимумів і 99 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 2707 акцій подорожчали, а 2003 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,35 до 1.

S&P 500 зафіксував 37 нових 52-тижневих максимумів і 7 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 111 нових максимумів і 68 нових мінімумів.

Що стосується обсягів, на американських біржах було продано 19,79 млрд акцій порівняно з 20-денною середньою величиною 18,62 млрд.