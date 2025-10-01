Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2121 грн/$1
12:40 01.10.2025
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 1 жовтня 2025 року.
|Показник
|30.09.2025
|01.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41,1712
|41,2121
|0.1
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 1 жовтня - 41,3176 грн.
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
