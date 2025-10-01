ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.10.25

За місяць S&P 500 зріс на 3,53%, що є найбільшим відсотковим приростом у вересні з 2010 року, а за квартал - на 7,79%. За квартал індекс Nasdaq зріс на 11,24%, що є найбільшим приростом за третій квартал з 2010 року, а індекс Dow піднявся на 5,22%.