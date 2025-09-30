Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1712 грн/$1
12:39 30.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 30 вересня 2025 року.
|Показник
|29.09.2025
|30.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41,3765
|41,1712
|-0.04
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 30 вересня - 41,3176 грн.
