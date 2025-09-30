НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1712 грн/$1

Більшість азіатських акцій залишалися в вузькому діапазоні після неоднозначних даних про ділову активність у найбільшій економіці регіону, тоді як австралійські акції майже не змінилися після того, як Резервний банк залишив ставки без змін, але висловив підвищену обережність.