З початку року бізнес взяв вже понад 60 мільярдів гривень пільгових держкредитів
У межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес з початку року залучив 20,5 тис кредитів на загальну суму 60,3 млрд грн.
Про це інформує Міністерство економіки.
У тому числі минулого тижня підприємці оформили у 46 уповноважених банках 452 кредити на суму понад 0,8 млрд грн, зазначено у повідомленні.
Найбільше кредитів від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав за такими напрямами, як розвиток переробної промисловості (16,7 млрд грн), інвестиційні проєкти (16,15 млрд грн) та кредитування у зоні високого воєнного ризику (15,5 млрд грн).
Якщо ж підрахувати всю суму кредитів, яку бізнес отримав від початку дії програми у лютому 2020 року, то підприємці отримали більш ніж 124,9 тис. кредитів на суму понад 426,3 млрд грн. З них у період воєнного стану - 90,2 тис. кредитів на 336,7 млрд грн.
Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в аграрний сектор, гуртову та роздрібну торгівлю, переробну промисловість, зазначають у Мінекономіки.
До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів та обсягом кредитування увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Київська, Харківська, Одеська області.
Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.
