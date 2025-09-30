Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З початку року бізнес взяв вже понад 60 мільярдів гривень пільгових держкредитів

23:49 29.09.2025 |

Фінанси, Економіка

 

У межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес з початку року залучив 20,5 тис кредитів на загальну суму 60,3 млрд грн.

Про це інформує Міністерство економіки.

У тому числі минулого тижня підприємці оформили у 46 уповноважених банках 452 кредити на суму понад 0,8 млрд грн, зазначено у повідомленні.

Найбільше кредитів від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав за такими напрямами, як розвиток переробної промисловості (16,7 млрд грн), інвестиційні проєкти (16,15 млрд грн) та кредитування у зоні високого воєнного ризику (15,5 млрд грн).

Якщо ж підрахувати всю суму кредитів, яку бізнес отримав від початку дії програми у лютому 2020 року, то підприємці отримали більш ніж 124,9 тис. кредитів на суму понад 426,3 млрд грн. З них у період воєнного стану - 90,2 тис. кредитів на 336,7 млрд грн.

Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в аграрний сектор, гуртову та роздрібну торгівлю, переробну промисловість, зазначають у Мінекономіки.

До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів та обсягом кредитування увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Київська, Харківська, Одеська області.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес