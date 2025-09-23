Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Валютні інтервенції НБУ зросли за тиждень майже в 1,5 рази

23:53 22.09.2025 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $208,7 млн, або на 47,1% - до $651,5 млн, останній раз на такому високому рівні вони були наприкінці липня, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $49,6 млн з $39,4 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $198,6 млн.

На ринку ж валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо, навпаки, зменшилося до $43,7 млн з $67,1 млн на позаминулому тижні, і всі дні продаж безготівковою валюти перевищувала її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 41,2838 грн/$1, за два дні укріпився до 41,1752 грн/$1, але на кінець тижня знизився до 41,2502 грн/$1, а вже на початку цього - до 41,3811 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, тож загалом за тиждень практично не змінився: купівля - біля 41,23 грн/$1, а продаж - близько 41,30 грн/$1.

"Вересень для долара проходить у режимі плавних коливань з майже пласким понижувальним трендом. На глобальних ринках долар уже відіграв більшу частину очікувань щодо зниження ставки Федеральної резервної системи у вересні (ввечері 17 вересня ФРС знизила її на 25 базисних пунктів (б. п.) - до 4-4,25% річних - ІФ-У), і це відобразилося на внутрішньому українському ринку", - зазначають експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

Вони нагадали, що протягом останнього місяця курс на готівковому ринку поступово та контрольовано сповзав униз без різких імпульсів: середній рівень купівлі знизився з 41,20 до 41,05 грн/$1, продажу - з 41,65 до 41,50 грн/$1, тоді як офіційний курс НБУ рухався синхронно з ринковим - із 41,35 до 41,25 грн/$1, зберігаючи "якоріння" ринку.

"Спреди між купівлею та продажем тримаються у вузькому коридорі 0,40-0,50 грн, а ринкові курси зберігають рівновіддаленість від офіційного, що свідчить про наявність "курсового консенсусу" між ринком та регулятором", - вважають у " КИТ Group".

В компанії додали, що населення не створює ажіотажного попиту на долар, орієнтуючись на більш еластичний в курсоутворенні євро. Це знижує ризики для доларового готівкового сегменту і мінімізує тиск на ринок.

На думку експертів, до кінця вересня базовий діапазон курсу - 41,00-41,50 грн/$ із з тяжінням до нижньої межі прогнозу через зниження ставки, тоді як середньостроковий прогноз, на 2-3 місяці, - 41,30-42,00 грн/$1.

"Довгостроково (6+ місяців): сценарій плавної девальвації гривні зберігається. При стабільних зовнішніх надходженнях очікуваний орієнтир - 43,00-44,50 грн/$1 до середини 2026 року за умови незмінності широкого контексту поточної ситуації", - йдеться у коментарі КИТ Group".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

