Перелік SCAM-проєктів НКЦПФР доповнено тремя кейсами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила список ненадійних інвестиційних проєктів трьома кейсами.

Згідно з оприлюдненою регулятором у понеділок інформацією у Телеграм-каналі, до списку ввійшли школа трейдингу Михайла Рудковського, а також платформи TFH/Topfin та Trade Bino.

Таким чином, загальна кількість проєктів у переліку складає 447.

"Нагадуємо, що до сумнівних інвестиційних проєктів відносять діяльність, у якій простежуються ознаки шахрайського залучення коштів. Перелік таких ознак доступний за посиланням", - додав в повідомленні регулятор.