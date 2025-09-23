Фінансові новини
23.09.25
- 00:08
- RSS
- мапа сайту
Перелік SCAM-проєктів НКЦПФР доповнено тремя кейсами
18:09 22.09.2025 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила список ненадійних інвестиційних проєктів трьома кейсами.
Згідно з оприлюдненою регулятором у понеділок інформацією у Телеграм-каналі, до списку ввійшли школа трейдингу Михайла Рудковського, а також платформи TFH/Topfin та Trade Bino.
Таким чином, загальна кількість проєктів у переліку складає 447.
"Нагадуємо, що до сумнівних інвестиційних проєктів відносять діяльність, у якій простежуються ознаки шахрайського залучення коштів. Перелік таких ознак доступний за посиланням", - додав в повідомленні регулятор.
