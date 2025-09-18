Фінансові новини
ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося
23:47 17.09.2025 |
Федеральна резервна система (ФРС) знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів (б. п.) - до 4-4,25% річних, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання, що завершилося в середу.
Рішення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.
За нього проголосували всі керівники Федрезерву, крім члена ради керівників Стівена Мірана, який виступив за зниження ставки на 50 б.п.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
