Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня поступово вилучатимуться з обігу – НБУ

 

Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року, повідомив регулятор на сайті у середу.

"Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет", - пояснив НБУ своє рішення.

В той же час центробанк наголосив, що ці розмінні монети залишаються платіжним засобом: торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій, а громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

Одночасно, потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

НБУ уточнив, що наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт розмінних монет: 1,4 млрд шт номіналом 50 копійок та 4,1 млрд шт номіналом 10 копійок, або 27,4% від загальної кількості монет в обігу.

Зазначається, що щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами, зокрема, у 2025 році буде викарбовано 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, на які зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі.

"Монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги", - стверджує НБУ.

Якщо з 1 жовтня 2025 року під час готівкових операцій у торговельній мережі або сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, Нацбанк пропонує застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку подібно до того, як подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.

Сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до цілих гривень, від 25 до 74 копійок - в бік 50 копійок; від 51 до 74 копійок - в бік збільшення до цілих гривень.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

"Як свідчить попередній досвід використання правил заокруглення в Україні, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не цін індивідуальних товарів", - зазначив Нацбанк.

Він уточнив, що відповідні норми містить постанова правління НБУ від 8 вересня №115.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес