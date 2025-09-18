Фінансові новини
- |
- 18.09.25
- |
- 01:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня поступово вилучатимуться з обігу – НБУ
Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року, повідомив регулятор на сайті у середу.
"Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет", - пояснив НБУ своє рішення.
В той же час центробанк наголосив, що ці розмінні монети залишаються платіжним засобом: торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій, а громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.
Одночасно, потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.
НБУ уточнив, що наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт розмінних монет: 1,4 млрд шт номіналом 50 копійок та 4,1 млрд шт номіналом 10 копійок, або 27,4% від загальної кількості монет в обігу.
Зазначається, що щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами, зокрема, у 2025 році буде викарбовано 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, на які зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі.
"Монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги", - стверджує НБУ.
Якщо з 1 жовтня 2025 року під час готівкових операцій у торговельній мережі або сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, Нацбанк пропонує застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку подібно до того, як подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.
Сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до цілих гривень, від 25 до 74 копійок - в бік 50 копійок; від 51 до 74 копійок - в бік збільшення до цілих гривень.
Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.
"Як свідчить попередній досвід використання правил заокруглення в Україні, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не цін індивідуальних товарів", - зазначив Нацбанк.
Він уточнив, що відповідні норми містить постанова правління НБУ від 8 вересня №115.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
|Метсола оголосила у Раді про відкриття представництва Європарламенту в Києві
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося
|Монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня поступово вилучатимуться з обігу – НБУ
|Банк Восток офіційно перейменувався у ВСТ Банк
|Курс долара США слабо зростає до кошика основних світових валют
|Європейські фондові індекси здебільшого слабко зростають
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1880 грн/$1
Бізнес
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання