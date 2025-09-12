У Нацбанку задоволені поточним рівнем повернення в країну валютної виручки

Динаміка надходження в Україну експортної виручки є сталою, що свідчить про ефективність фінансового моніторингу Національного банку за цим напрямом.

Про це, відповідаючи на запитання Укрінформу під час пресбрифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики, повідомив заступник голови Нацбанку України Юрій Гелетій.

Він підтвердив, що повернення виручки завжди було у фокусі уваги регулятора. Адже воно безпосередньо впливає на ринок, передовсім у частині пропозиції валюти, та - на золотовалютні резерви країни.

"Восени 2023 року ми ініціювали дискусію щодо питань повернення валютної виручки аграрним сектором. Спільно з колегами з уряду й Верховної Ради напрацювали механізм експортного забезпечення, який виявився надзвичайно вдалим. І за результатами минулого року повернення виручки в Україну збільшилося порівняно з 2023-им майже на 8 мільярдів доларів. Якщо говорити про 2025 рік, то динаміка надходження експортної виручки є сталою й відповідає минулорічним показникам", - запевнив Гелетій.

Таким чином, йдеться про ефективність фінансового моніторингу, активної роботи з банками, де спостерігається перевищення термінів повернення виручки, є випадки неповернення бізнесом отриманих від зовнішньоекономічних операцій коштів, закриття рахунків тощо.

"Ми внесли зміни до нормативно-правової бази в частині закриття валютного нагляду і заборонили його закриття в низці випадків щодо експортно-імпортних операцій. Це також сприяло поверненню виручки і унеможливило зловживання з боку бізнесу. Також поліпшено обмін інформацією між Національним банком, Державною митною службою і Податковою. Ця робота має продовжуватися, ми активно моніторимо ситуацію й розуміємо, на які галузі треба звертати особливу увагу", - підсумував Юрій Гелетій.