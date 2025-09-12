Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Нацбанку задоволені поточним рівнем повернення в країну валютної виручки

23:58 11.09.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Динаміка надходження в Україну експортної виручки є сталою, що свідчить про ефективність фінансового моніторингу Національного банку за цим напрямом.

Про це, відповідаючи на запитання Укрінформу під час пресбрифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики, повідомив заступник голови Нацбанку України Юрій Гелетій.

Він підтвердив, що повернення виручки завжди було у фокусі уваги регулятора. Адже воно безпосередньо впливає на ринок, передовсім у частині пропозиції валюти, та - на золотовалютні резерви країни.

"Восени 2023 року ми ініціювали дискусію щодо питань повернення валютної виручки аграрним сектором. Спільно з колегами з уряду й Верховної Ради напрацювали механізм експортного забезпечення, який виявився надзвичайно вдалим. І за результатами минулого року повернення виручки в Україну збільшилося порівняно з 2023-им майже на 8 мільярдів доларів. Якщо говорити про 2025 рік, то динаміка надходження експортної виручки є сталою й відповідає минулорічним показникам", - запевнив Гелетій.

Таким чином, йдеться про ефективність фінансового моніторингу, активної роботи з банками, де спостерігається перевищення термінів повернення виручки, є випадки неповернення бізнесом отриманих від зовнішньоекономічних операцій коштів, закриття рахунків тощо.

"Ми внесли зміни до нормативно-правової бази в частині закриття валютного нагляду і заборонили його закриття в низці випадків щодо експортно-імпортних операцій. Це також сприяло поверненню виручки і унеможливило зловживання з боку бізнесу. Також поліпшено обмін інформацією між Національним банком, Державною митною службою і Податковою. Ця робота має продовжуватися, ми активно моніторимо ситуацію й розуміємо, на які галузі треба звертати особливу увагу", - підсумував Юрій Гелетій.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес