Nasdaq посилює правила для лістингу, зокрема, китайських компаній

 

Оператор біржі Nasdaq представив нові правила лістингу компаній на майданчику, які посилюють вимоги до мінімального показника free float і передбачають прискорену процедуру делістингу малоактивних акцій.

Як ідеться у пресрелізі оператора, зміни стали результатом аналізу торговельної активності, включно з випадками навмисних маніпуляцій з метою завищення вартості акцій невеликих компаній.

Мінімальний обсяг акцій, що торгуються на ринку, збільшиться до $15 млн із поточних $5 млн. Водночас для компаній із Китаю мінімальний обсяг розміщення акцій становитиме $25 млн.

Наразі на біржах у США торгуються понад 100 китайських компаній, включно з ІТ-гігантами Alibaba, JD.com і Baidu. Їхня сукупна ринкова вартість становить близько $1 трлн.

Також буде прискорено процес призупинення або припинення лістингу для компаній з free float нижче $5 млн.

Нові правила направлено на розгляд Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), і в разі схвалення набудуть чинності найближчим часом, ідеться в повідомленні біржового оператора.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

