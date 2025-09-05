Авторизация

В Україні розглядають вільний обіг частини акцій ПриватБанку і Нафтогазу – Магомедов

23:37 04.09.2025

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає ідею випустити у вільний обіг частину акцій великих прибуткових державних компаній, які сплачують дивіденди. Про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов під час пресконференції "20 років недержавному пенсійному забезпеченню в Україні: перемоги, поразки та шанс на прорив" в Українському кризовому медіацентрі.

"У нас є така ініціатива, поки що вона активно не афішується, що треба взяти частину прибуткових державних компаній, які сплачують дивіденди, і їхні акції продати у free float. Планується десь 7% компаній, і це буде щось впізнаване - державні банки чи компанії енергетичного сектору", - розповів Магомедов.

Магомедов наголосив, що ідея зараз перебуває лише на стадії обговорення.

Серед можливих кандидатів він назвав ПриватБанк, Нафтогаз України та Енергоатом.

"Це буде перший крок до того, щоб утворився якийсь сегмент ринку, де бізнес побачить, що дійсно працює механізм: випускаєш якийсь інструмент - акції чи корпоративні облігації - і можеш залучити певну суму грошей", - зазначив Магомедов.

Таким чином, за його словами, ініціатива покликана розширити коло інвестиційних інструментів в Україні та створити орієнтир для бізнесу.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

