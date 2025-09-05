Фінансові новини
- 05.09.25
- 03:28
В Україні почали роботу над створенням нової фондової біржі
23:32 04.09.2025 |
Національний банк України разом із ЄБРР, Міністерством фінансів, Міністерством економіки та Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку почали реалізацію меморандуму про створення нової фондової біржі. Про це інформує НБУ.
"Йдеться про впровадження узгодженої операційної моделі, яка включатиме торгівлю, кліринг, розрахунки та депозитарний облік. Її основою стануть міжнародні найкращі практики, адаптовані до українського контексту", - повідомили в Нацбанку.
Меморандум був підписаний у межах виконання зобов'язань України за програмою МВФ Extended Fund Facility. Перед цим Рада з фінансової стабільності затвердила план дій для реалізації нової моделі.
Спочатку планують передати НБУ управління державними частками у Національному депозитарії та Розрахунковому центрі, створити холдингову компанію разом із міжнародним інвестором та фінансовими організаціями та запустити нову фондову біржу, яка стане головним власником Розрахункового центру.
Фінальний етап передбачає об'єднання всіх депозитарних послуг у Національному депозитарії, який перебере від НБУ облік і обслуговування державних облігацій. Він працюватиме як центральний депозитарій під контролем Нацбанку, що стане його головним акціонером.
У НБУ пояснюють, що така інтегрована система допоможе залучити стратегічні інвестиції, полегшить доступ для міжнародних учасників, посилить нагляд і підтримає розвиток внутрішніх інвестицій.
Щоквартальний моніторинг виконання плану здійснюватиме Комітет з фінансового розвитку Ради з фінансової стабільності.
