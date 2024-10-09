Волл-стріт закривається з підвищенням на купівлі акцій технологічних компаній, оскільки інвестори очікують на дані по інфляції

У вівторок індекси Волл-стріт завершили торги зростанням, відігравши частину втрат попередньої сесії, оскільки інвестори викуповували акції технологічних компаній, а увага інвесторів була зосереджена на прийдешніх даних по інфляції та початку сезону звітності за третій квартал.

Всі три основні індекси зазнали розпродажу в понеділок, впавши приблизно на 1% кожен, оскільки на них тиснули зростання прибутковості казначейських облігацій, ескалація напруженості на Близькому Сході та переоцінка очікувань щодо ставок у США.

Деяке зниження прибутковості казначейських облігацій у вівторок, однак, означало, що інвестори звернули увагу на акції з високими темпами зростання, які отримують вигоду від нижчої вартості боргу, що сприяє їх зростанню, наприклад, технологічні компанії.

Індекс інформаційних технологій очолив зростання серед секторів S&P 500, підскочивши на 2,1%. Цьому сприяло зростання акцій Palantir Technologies та Palo Alto Networks на 6,6% та 5,1% відповідно.

Важкі технологічні бренди також були на підйомі, що допомогло підняти Nasdaq та S&P 500 вище рівнів, на яких вони фінішували минулого тижня - хоча й частково, у випадку останнього з них.

Серед акцій так званої «Великої сімки» лідером зростання стали акції Nvidia, які зросли на 4,1%, що стало найбільшим одноденним зростанням за місяць. Також зросли акції Apple, Tesla і Meta Platforms, які подорожчали від 1,4% до 1,8%.

У вівторок S&P 500 виріс на 55,19 пунктів, або на 0,97%, до 5 751,13 пунктів, а Nasdaq Composite піднявся на 259,01 пунктів, або на 1,45%, до 18 182,92. Промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 126,13 пунктів, або на 0,30%, до 42 080,37.

Хоча зниження зростання прибутковості казначейських облігацій допомогло акціям технологічних компаній, все ж таки процентна політика залишається основним орієнтиром для трейдерів і фондових ринків США.

Інвестори весь рік прикуті до Федеральної резервної системи США і до того, як вона планує здійснити довгоочікуване зниження процентних ставок, причому кожен новий набір економічних даних вивчається на предмет того, як він може вплинути на рішення центрального банку.

Релізи даних минулого тижня, в тому числі сильніший, ніж очікувалося, п'ятничний звіт про зайнятість, спонукали інвесторів дещо зменшити свої бети на зниження ставок, хоча вони більше схиляються до зниження на 25 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС в листопаді, а не на 50 б.п..

За даними CME FedWatch Tool, трейдери оцінюють ймовірність зниження процентної ставки в листопаді на 25 базисних пунктів майже в 89%.

Тепер ринки очікують даних по індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані цього четверга, щоб отримати наступний дороговказ на шляху процентних ставок.

«Я вважаю, що (п'ятничний) звіт по ринку праці та звіт по індексу споживчих цін разом узяті є двома основними пунктами для Федерального резерву на наступному засіданні», - сказав Джейсон Прайд, керівник відділу інвестиційної стратегії та досліджень в Glenmede.

Він додав, що якщо індекс споживчих цін виявиться в межах очікуваного, це означатиме зниження ставки на 25 б.п. в листопаді.

Більшість секторів S&P зросли, хоча два з них опинилися в мінусі. Один з них - сировинний сектор, який впав на 0,4%, оскільки ціни на метали знизились на фоні спаду оптимізму щодо стимулюючих заходів Китаю.

Акції китайських компаній, що котируються на американських біржах, також знизилися, слідуючи за втратами внутрішніх акцій. Акції Alibaba Group, JD.com та PDD Holdings впали від 5,4% до 7,5%.

Найбільше впали акції енергетичних компаній, які втратили 2,6%, що стало найбільшим одноденним падінням з 20 серпня, оскільки ціни на нафту відступили після ралі в понеділок.

Прибутки за третій квартал також перебувають у центрі уваги, і найбільші банки мають відзвітувати цієї п'ятниці. За оцінками LSEG, темпи зростання прибутку S&P 500 складуть 5%.

PepsiCo зросли на 1,9% після того, як виробник снеків знизив свій прогноз річного зростання продажів, але повідомив про скоригований прибуток на акцію, що перевищив прогнози.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,57 млрд. акцій, порівняно з 12,1 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.