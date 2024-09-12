ЄЦБ очікувано знизив усі три ключові процентні ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три ключові відсоткові ставки за підсумками засідання в четвер.

Як зазначається в повідомленні ЄЦБ, ставку за депозитами було знижено на 25 базисних пунктів, і тепер вона становить 3,5%.

У березні регулятор анонсував, що різницю між ставкою основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) і ставкою за депозитами буде скорочено до 15 б.п. з 50 б.п. раніше, різниця між ставкою за маржинальними кредитами та ставкою за депозитами - до 40 б.п. з 75 б.п.

Відповідно до зазначених змін, які набудуть чинності 18 вересня, ставку основних операцій рефінансування було знижено до 3,65%, ставку за маржинальними кредитами - до 3,9%.

Рішення збіглися з очікуваннями аналітиків.

Керівництво регулятора зазначило, що й надалі стежитиме за статданими, які надходять, і ухвалюватиме рішення щодо ставок на кожному засіданні окремо, а також, що у ЄЦБ немає заздалегідь визначеного плану щодо конкретного рівня ставок у майбутньому.

Нещодавні дані щодо інфляції загалом відповідали прогнозам ЄЦБ, ідеться в пресрелізі. Керівництво регулятора очікує прискорення темпів зростання споживчих цін до кінця року, почасти через низьку порівняльну базу роком раніше, і прогнозує досягнення цільового показника інфляції у 2% у другому півріччі 2025 року.

Водночас ЄЦБ охарактеризував темпи збільшення зарплат у єврозоні як "підвищені", однак відзначив уповільнення цього показника. Фінансові умови у валютному блоці залишаються обмежувальними, а економічна активність - стриманою, що відображає слабкість споживчих витрат та інвестицій.

"Керуюча рада ЄЦБ має твердий намір домогтися своєчасного сповільнення інфляції до середньострокової мети у 2%. Ми утримуватимемо ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки буде потрібно для досягнення цієї мети", - ідеться в повідомленні банку.

"Рішення щодо ставок ґрунтуватимуться, зокрема, на оцінках інфляційного прогнозу в світлі надходження економічних і фінансових даних і на динаміці базової інфляції", - наголошується в пресрелізі.

Регулятор підтвердив намір скорочувати свій портфель паперів, придбаних у рамках екстреної програми викупу активів (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), у середньому на 7,5 млрд євро на місяць. ЄЦБ планує припинити реінвестування надходжень у рамках PEPP наприкінці 2024 року.

Тим часом портфель паперів, придбаних у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними і передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти в рамках свого мандата для забезпечення повернення інфляції до цільових 2%, наголошується в пресрелізі.

Пара євро/долар за даними на 15:44 кв торгується на рівні $1,1026 порівняно з $1,1014 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%. Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 зростає на 1,1%.