Долар стабільний, оскільки трейдери розраховують бети на зниження ставок ФРС

У п'ятницю долар залишався стабільним після того, як дані показали, що інфляція в США залишається стабільною, але поступово знижується, зберігаючи надії на те, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки в червні, тоді як єна повернулася до ключового рівня 150 долар.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США по відношенню до шести конкурентів, перебував на позначці 104,12 після нічної сесії волатильної після звіту з інфляції. Дані показали, що ціни в США в січні зросли відповідно до очікувань, тоді як річна інфляція впала до найнижчого рівня за три роки.

«Дані підкреслюють необхідність того, щоб FOMC виявляв обережність перед тим, як розпочати нормалізацію відсоткових ставок, особливо в нинішньому контексті все ще напруженого ринку праці», - заявили стратеги Банку Співдружності Австралії.

Ряд сильних економічних даних США та нещодавні звіти, що показують постійний ціновий тиск, змусили трейдерів переосмислити, коли ФРС почне цикл пом'якшення, причому зараж вбачається, що відправною точкою, ймовірно, стане червень.

Ринки оцінюють в 66% ймовірність зниження ставок ФРС у червні, показав CME FedWatch tool.

Трейдери оцінюють зниження ставок цього року на 82 базисних пункти, що ближче до власного прогнозу ФРС щодо пом'якшення ставок на 75 б.п. та значно нижче, ніж зниження ставок на 150 б.п., що очікувалось на початку року.

Керівники центральних банків США переглядають останні дані, що показують, що ціновий тиск відновився минулого місяця, і натомість зосереджуються на загальному прогресі в інфляції, який, за їхніми словами, ймовірно, визначить порядок денний зниження процентних ставок цього року.

Увага інвесторів тепер буде звернена на дані із заробітної плати наступного тижня, щоб оцінити, як справи на ринку праці США.

"Нам потрібно побачити, як щось змінюється у сфері даних, вгору або вниз", - сказав Роб Карнелл, регіональний керівник дослідження ING в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. «Інакше на даний момент просто не буде справжнього каталізатора для будь-яких змін».

Тим часом євро виріс на 0,1% до $1,08155 напередодні звіту з інфляції в єврозоні, який, ймовірно, покаже падіння цін, що підкріплює аргументи на користь того, що Європейський центральний банк почне знижувати ставки пізніше цього року.

Дані в четвер показали, що інфляція в Німеччині, Франції та Іспанії знизилася, припускаючи, що інфляція в єврозоні, яка буде опублікована в п'ятницю, покаже уповільнення приблизно до 2,5% у лютому з січневих 2,8%, наближаючись ще ближче до власного цільового показника ЄЦБ у 2%. .

Австралійський долар зріс на 0,17% до $0,65085, а новозеландський долар зріс на 0,09% до $0,60925.

Після нетривалого зростання в четвер єна повернулася до рівня 150 за долар, території, до якої вона прив'язана останні кілька тижнів, що призвело до побоювань з приводу можливого втручання з боку японської влади.

У п'ятницю єна ослабла на 0,28% до 150,38 за долар, зміцнившись до 149,21 у четвер після коментарів представника Банку Японії Хадзіме Такати, який натякнув на необхідність виходу із надм'якої політики.

Коментарі Такати посилили очікування того, що центральний банк може покласти край негативним ставкам у березні, скоріше за загальноочікуваний крок у квітні.

Але в п'ятницю голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що ще зарано робити висновок про те, що інфляція близька до сталого досягнення цільового показника центрального банку в 2%, і наголосив на необхідності ретельного вивчення додаткових даних про перспективи заробітної плати.

Протилежні коментарі, ймовірно, змусять інвесторів гадати про наступний крок центрального банку.

«Зараз у Японії відбувається щось на кшталт «хороший поліцейський, поганий поліцейський», - сказав Карнелл із ING.

«Я думаю, що ринки знову надихнуті можливістю квітневого руху... за великим рахунком, чи справді має значення, квітень чи червень? Аби воно настало».