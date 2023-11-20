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Ціни на золото стабілізувалися на зменшені побоювань щодо дій ФРС, мідь росте на тлі стимулювання в Китаї
08:20 20.11.2023 |
Ціни на золото в понеділок були стриманими, але зберегли більшу частину зростання минулого тижня, оскільки послаблення побоювань щодо зростання процентних ставок у США призвело до падіння долара.
Промислові метали продемонстрували сильне зростання: ціни на мідь зросли на 0,6% до півторамісячного максимуму на тлі перспективи додаткових заходів стимулювання з боку найбільшого імпортера, Китаю.
Ослаблення долара допомогло цінам на сировину в усіх напрямках, оскільки минулого тижня низка слабких показників праці та інфляції призвела до того, що трейдери зробили ставку на те, що Федеральна резервна система перестала підвищувати процентні ставки.
Ця ідея підштовхнула долар до більш як двомісячного мінімуму, а також знизила дохідність казначейських облігацій.
Золото було основним бенефіціаром цієї угоди: жовтий метал тепер знову наближається до бажаного рівня 2000 доларів за унцію. За останній тиждень ціни на золото зросли більш як на 2%.
Спотове золото о 07:17 EET не змінювалося на рівні $1982,49 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, стабілізувалися на рівні $1984,85 за унцію.
Трейдери тепер розраховують на можливість того, що ФРС може почати знижувати відсоткові ставки вже у березні 2024 року, хоча CME Fedwatch tool показав лише 30% ймовірність такого сценарію.
У короткостроковій перспективі ринки зосереджені виключно на жовтневих протоколах засідання ФРС, на якому банк зберіг ставки на стабільному рівні і дав зрозуміти, що швидше за все утримуватиме ставки на високому рівні ще довше.
Тим не менш, зараз майже одностайно очікується, що центральний банк більше не підвищуватиме процентні ставки, оскільки слабкі дані щодо інфляції та праці показали, що економіка США охолоджується, як і очікувалося.
Але перспектива того, що ставки залишаться високими протягом тривалого часу, не обіцяє нічого хорошого для цін на золото, з огляду на те, що високі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки. Очікується, що ця ідея обмежить будь-яке велике зростання золота найближчими місяцями.
Ціни на мідь в понеділок зросли до більш ніж місячного максимуму після того, як китайські чиновники пообіцяли надати додаткову політичну підтримку сектору нерухомості країни, що відчуває труднощі, який є ключовим фактором попиту на мідь.
Ф'ючерси на мідь підскочили на 0,6% до $3,7557 за фунт - найвищого рівня з початку жовтня.
Центральний банк Китаю зберіг базову процентну ставку за кредитами на рекордно низькому рівні, намагаючись сприяти відновленню місцевої економіки. Банк також влив у економіку близько 80 мільярдів юанів ліквідності, в основному зберігши темпи вливання коштів для підтримки зростання.
Цей крок віщує деяке поліпшення попиту на мідь, особливо якщо економічне зростання найбільшого у світі імпортера міді прискориться.
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