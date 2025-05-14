Спеціальний посланник президента США Кіт Келлог стверджує, що в межах потенційного врегулювання повномасштабного вторгнення Росії в Україну обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі Fox News.

Келлог наголосив, що США виступають насамперед за "всеосяжне припинення вогню", після чого сторони мають обговорювати інші питання - від статусу окремих територій, Запорізької АЕС, повернення українських дітей і перспектив членства України в НАТО.

"Ми говоримо і про "сили стійкості" (resilience force)... Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії. - Ред.)", - сказав посланник Трампа.

Тим часом на схід від Дніпра, за словами Келлога, можуть бути розміщені "миротворчі сили" за участю певної третьої країни, "щоб можна було фактично контролювати припинення вогню".

Зазначимо, що відмова відправляти війська в Україну є системною позицією нинішнього польського керівництва, тож невідомо, що саме мав на увазі посланник президента США.

Раніше стало відомо, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог відправляться в Стамбул, де у четвер можуть відбутись переговори між Україною та РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.