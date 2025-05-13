Фінансові новини
- |
- 13.05.25
- |
- 09:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Європі «прив'язали» нові санкції щодо РФ до результату зустрічі у Стамбулі, - Bloomberg
08:48 13.05.2025 |
Європейські лідери збираються дочекатися ймовірної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Про таку "прив'язку" нових санкційних обмежень щодо країни-агресора західному виданню розповіли "знайомі з таким питанням" джерела.
Співрозмовники Bloomberg на умовах анонімності зазначили, що після розмов між офіційними особами США та Європи 12 травня стало зрозуміло, що Вашингтон хоче дати можливість для переговорів між РФ та Україною, які орієнтовно відбудуться 15 травня, перш ніж посилити тиск на Путіна.
Якщо російський диктатор відмовиться від зустрічі з Зеленським, або Кремль не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню під час переговорів у Стамбулі - європейські лідери закликатимуть американського президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Росії.
У Державному департаменті США не прокоментували західним ЗМІ таку інформацію.
Санкції США - чекають
За даними Bloomberg, адміністрація Трампа вже підготувала для нього варіанти посилення економічного тиску на Росію, і чекає на "зелене світло" від президента.
Минулого тижня у своєму дописі в соцмережі Трамп заявив, що "США та їхні партнери запровадять додаткові санкції" у разі, якщо можливе перемир'я між Україною та Росією не буде дотримуватись.
Між тим, пише Bloomberg, протягом останніх 48 годин "залишалися незрозумілими наступні кроки адміністрації Трампа щодо її підходу до Росії".
"Маневри" Трампа в питанні санкцій
Минулої суботи лідери Великої Британії, Франції та Німеччини вважали, що вони отримали згоду від Трампа щодо санкційного тиску на Москву, згідно з його заявами про такі обмеження та підтримкою плану про 30-денний режим припинення вогню, починаючи з 12 травня. Йдеться про скоординовані санкції США та Європи проти Росії, якщо Москва продовжить завдавати ударів по Україні.
При цьому, після фактичної відмови Путіна від 30-денного перемир'я з Україною, Трамп не став оголошувати про такий санкційний крок. Натомість американський лідер закликав Зеленського зустрітися з главою Кремля у Туреччині цього тижня. Український президент на це погодився.
За інформацією Bloomberg, європейські лідери не очікували такої позиції з боку глави Білого дому, яку президент України, тим не менш, прийняв.
Європейські чиновники розповіли західним журналістам, що під час розмов між офіційними особами США та Європи 12 травня американська сторона "не зрозуміла, чи готова вона все ще накласти санкції на Росію, якщо напади продовжаться цього тижня, або що вона буде робити, якщо Путін відмовиться зустрітися з Зеленським і продовжить нападати на Україну".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Європі «прив'язали» нові санкції щодо РФ до результату зустрічі у Стамбулі, - Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Країни групи Веймар+ зробили потужну заяву щодо України після саміту в Лондоні
|Трамп теж може приїхати в Стамбул на зустріч Путіна і Зеленського
|Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості
|Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Єврокомісар з оборони пояснив імовірну роль України у системі колективної оборони ЄС
|Депутату Тищенку змінили запобіжний захід у справі про незаконне затримання військового
|США і Китай домовилися про радикальне зниження взаємних мит
|НБУ дозволив валютні «форварди» та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал
|НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном
|США схвалили передачу Німеччиною ЗСУ ракет до Patriot - NYT
Бізнес
|SpaceX за шість годин відправила у космос дві партії супутників Starlink
|Microsoft забороняє своїм співробітникам користуватись чат-ботом китайської DeepSeek
|NVIDIA модифікує чип H20 для Китаю, щоб обійти експортні обмеження США — Reuters
|Rheinmetall і ICEYE запускають спільне виробництво супутників у Німеччині
|Amazon представила Vulcan — робота, який не просто бачить, а й відчуває предмети
|Peugeot поширила восьмирічну гарантію на всі електромобілі
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS