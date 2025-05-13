У Європі «прив'язали» нові санкції щодо РФ до результату зустрічі у Стамбулі, - Bloomberg

Європейські лідери збираються дочекатися ймовірної ​​зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Про таку "прив'язку" нових санкційних обмежень щодо країни-агресора західному виданню розповіли "знайомі з таким питанням" джерела.

Співрозмовники Bloomberg на умовах анонімності зазначили, що після розмов між офіційними особами США та Європи 12 травня стало зрозуміло, що Вашингтон хоче дати можливість для переговорів між РФ та Україною, які орієнтовно відбудуться 15 травня, перш ніж посилити тиск на Путіна.

Якщо російський диктатор відмовиться від зустрічі з Зеленським, або Кремль не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню під час переговорів у Стамбулі - європейські лідери закликатимуть американського президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Росії.

У Державному департаменті США не прокоментували західним ЗМІ таку інформацію.

Санкції США - чекають

За даними Bloomberg, адміністрація Трампа вже підготувала для нього варіанти посилення економічного тиску на Росію, і чекає на "зелене світло" від президента.

Минулого тижня у своєму дописі в соцмережі Трамп заявив, що "США та їхні партнери запровадять додаткові санкції" у разі, якщо можливе перемир'я між Україною та Росією не буде дотримуватись.

Між тим, пише Bloomberg, протягом останніх 48 годин "залишалися незрозумілими наступні кроки адміністрації Трампа щодо її підходу до Росії".

"Маневри" Трампа в питанні санкцій

Минулої суботи лідери Великої Британії, Франції та Німеччини вважали, що вони отримали згоду від Трампа щодо санкційного тиску на Москву, згідно з його заявами про такі обмеження та підтримкою плану про 30-денний режим припинення вогню, починаючи з 12 травня. Йдеться про скоординовані санкції США та Європи проти Росії, якщо Москва продовжить завдавати ударів по Україні.

При цьому, після фактичної відмови Путіна від 30-денного перемир'я з Україною, Трамп не став оголошувати про такий санкційний крок. Натомість американський лідер закликав Зеленського зустрітися з главою Кремля у Туреччині цього тижня. Український президент на це погодився.

За інформацією Bloomberg, європейські лідери не очікували такої позиції з боку глави Білого дому, яку президент України, тим не менш, прийняв.

Європейські чиновники розповіли західним журналістам, що під час розмов між офіційними особами США та Європи 12 травня американська сторона "не зрозуміла, чи готова вона все ще накласти санкції на Росію, якщо напади продовжаться цього тижня, або що вона буде робити, якщо Путін відмовиться зустрітися з Зеленським і продовжить нападати на Україну".