Трамп теж може приїхати в Стамбул на зустріч Путіна і Зеленського

Дональд Трамп заявив, що він теж може поїхати у Стамбул в четвер. Там може пройти перша за три роки повномасштабної війни зустріч Путіна та Зеленського.

"Ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами", - одразу прокоментував Зеленський потенційний візит американського лідера в Стамбул.

За його словами, це буде "правильна ідея", вони можуть "багато змінити".

Президент США остаточно не впевнений у рішенні прилетіти. Як він заявив, там будуть "обидва лідери", й він, можливо, теж, якщо вважатиме це за потрібне, а також матиме час.

"У нас є потенціал для хорошої зустрічі. Ця зустріч могла й не відбутися, але я наполіг, щоб вона відбулася. І вона відбудеться", - сказав Трамп.

Він вважає, що зустріч між Україною та Росією у Стамбулі дійсно може мати "хороший результат".

"Я думав полетіти туди. Не знаю, де я буду в четвер, у мене так багато зустрічей. Але я думав полетіти туди, якщо є така можливість, якщо я вважатиму, що якісь речі можуть бути. Але потрібно це зробити, потрібно врятувати 5 тисяч людей на тиждень", - заявив американський президент.

У той же час Трамп не дав чіткої відповіді на запитання, чи приєднається від до жорстких санкцій проти Росії, які анонсували в Європі, якщо Путін не зупинить вогонь і не приїде на перемовини у Туреччину.

За словами Трампа, він може піти на санкції, якщо відчує, "що це важливо для угоди".

"Я наполягав на зустрічі. Вони не могли зустрітися, тому що один сказав - припинення вогню, інший сказав - ніякого припинення вогню, все було туди-сюди. Я сказав: дивіться, ми повинні це зупинити. Просто зустріньтеся. Зустріч призначена. Приїжджайте на зустріч в четвер", - сказав Трамп.

На уточнююче питання журналістів, чи розглядає американський президент варіант із санкціями у випадку, якщо Путін не погодиться припинити вогонь на 30 днів, Трамп заявив, що він "не думає", що Путін не погодиться.

"Я не думаю, є в мене таке відчуття", - сказав президент США про перспективи того, що Путін і тепер відкине 30-денне перемир'я.

"Ультиматум" Європи і відповідь Путіна

Зараз Україна та Росія займають різні позиції щодо початку перемовин у Стамбулі.

Лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі, які приїхали в Київ 10 травня, разом із Володимиром Зеленським закликали Росію до 30-денного припинення вогню, що, за пропозицією США, мало вже би початися в понеділок, 12 травня. Але так не сталось.

Скликавши вночі журналістів, Путін відкинув ідею перемир'я, але він покликав Україну на прямі перемовини в цей четвер, 15 травня, у Стамбул.

Ця новина викликала неабиякий ентузіазм у Дональда Трампа, хоч Путін і не погодився перемир'я, ідею якого вперше висунули в США.

Володимир Зеленський заявив, що він буде у Туреччині й чекатиме там на зустріч з Путіним.

Востаннє Зеленський і Путін бачилися в 2019 році.

При цьому Зеленський повторив вимогу про припинення вогню з понеділка, 12 травня.

У відповідь Путін не відповів, і в понеділок європейські лідери почали висувати російському президенту "ультиматум".

Німецький уряд заявив, що якщо Путін не погодиться на 30-денне припинення вогню до кінця 12 травня, то Німеччина введе додаткові санкції.

Виступаючи перед журналістами речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив: "Годинник цокає, у нас все ще є дванадцять годин до кінця доби".

Президент Франції Еммануель Макрон теж повідомив, що Росія має до вечора 12 травня прийняти пропозицію про безумовне припинення вогню на 30 днів, а які ні, то Франція введе нові санкції.

Цей заклик підтримали також лідери Італії, Польщі, Іспанії і Великої Британії, які разом із високим представником ЄС засідають сьогодні в Лондоні.

Туреччина, яка погодилася стати майданчиком для перемовин між Зеленським і Путіним, також визнала важливість припинення вогню.

"Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню і тривалого миру", - повідомив лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після телефонної розмови з Путіним 11 травня.

Ввечері у понеділок 12 травня Ердоган поговорив по телефону із президентом Зеленським. Після розмови Зеленський заявив, що він із Ердоганом "однаково" бачить необхідність припинення вогню.

Президент Туреччини після розмови із Зеленським закликав скористатися "вікном можливостей". "Ми сподіваємося, що ці можливості не будуть упущені", - наводить AFP слова Ердогана.

Та поки що виглядає так, що Росія відкидає умови, які їй намагаються нав'язати в Європі.

"Мова ультиматумів для Росії неприйнятна, вона не проходить. Із Росією не можна говорити такою мовою", - заявили в Кремлі.

Станом на 21:00 це була єдина заява Москви у відповідь на заклики Європи погодитися на припинення вогню.

"Світ досі не почув від Росії чіткої відповіді на численні пропозиції про припинення вогню. Обстріли та штурми тривають", - заявив Зеленський у своєму вечірньому зверненні в понеділок.

"Москва весь день мовчить щодо прямої зустрічі - дуже дивне мовчання. Але все одно їм доведеться закінчити цю війну. І краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства", - додав український президент.