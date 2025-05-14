НБУ зміцнив довідковий курс гривні - 41,4813 грн/$1

"Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. В Угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну. Це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій", - Юлія Свириденко.