Індекси Волл-стріт впали через невизначеність щодо стелі боргу

Американські акції в п'ятницю закрили торговий тиждень на слабкій ноті, оскільки раннє зростання припинилося після того, як переговори про стелю боргу США були припинені у Вашингтоні, що підірвало оптимізм щодо того, що найближчими днями може бути досягнуто угоди, щоб уникнути дефолту.

Акції зросли за останні дві сесії на тлі впевненості, що зростає, в тому, що найближчими днями може бути досягнута угода зі збільшення ліміту боргу в 31,4 трильйона доларів, при цьому базовий індекс S&P 500 зріс більш ніж на 2%. Але початкове зростання у п'ятницю змінилося на тлі повідомлень про паузу в переговорах, коли голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступав на панелі з грошово-кредитної політики.

«Ринок, здавалося, входив цього вікенду, думаючи, що переговори рухатимуться у бік рамок угоди... але те, що ви бачите зараз, це те, що республіканці кажуть: «Ні, це неприйнятно», і вони просто інсценували страйк », - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

«Це може бути зроблено для того, щоб зробити більший тиск на фракцію демократів, а також скористатися тим фактом, що Байден перебуває за кордоном. Але цей заголовок у п'ятницю вдень безперечно не є позитивним».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 109,28 пунктів, або 0,33%, до 33 426,63 пунктів, S&P 500 - на 6,07 пунктів, або 0,14%, до 4 191,98 пунктів, а Nasdaq Composite - на 30,94 пунктів, або 0,24%, до 12 657,90 пунктів.

За тиждень Dow додав 0,38%, S&P 500 піднявся на 1,65%, а Nasdaq додав 3,04%. S&P 500 та Nasdaq продемонстрували найбільший відсотковий приріст за тиждень з останнього тижня березня.

Перспективи процентної ставки залишалися невизначеними. Пауелл сказав, що досі неясно, чи потрібне додаткове підвищення ставок, оскільки центральний банк зважує вплив минулих підвищень, про що свідчать недавні проблеми у банківському секторі.

Настрої також знизило повідомлення CNN про те, що міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила керівникам банків у четвер, що після серії банківських банкрутств можуть знадобитися нові злиття банків.

Акції регіональних банків, які першими в галузі відчули вплив жорсткої політики ФРС, впали: індекс KBW Regional Banking знизився за сесію майже на 2,17%. Проте індекс зріс на 6,2% за тиждень, перервавши тритижневу смугу зниження, оскільки інвестори вважали, що проблеми в секторі нині значною мірою стримуються.

Акції Morgan Stanley втратили 2,66% після того, як генеральний директор Джеймс Горман оголосив, що піде у відставку протягом наступних 12 місяців.

Акції Foot Locker Inc різко впали і пережили найбільше денне процентне падіння з 25 лютого 2022 року після того, як роздрібний продавець взуття скоротив свої річні прогнози продажу та прибутку.

Попередження також позначилося на акціях Nike Inc, що входить до складу Dow, що впали на 3,46%, та акцій Under Armour Inc, які закрилися зі зниженням на 4,20%.

Обсяг на біржах США становив 9,86 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,62 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 1,36 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,19 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 28 нових 52-тижневих максимумів та три нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 79 нових максимумів та 87 нових мінімумів.