Акції Волл-стріт падають на тлі занепокоєння щодо боргу США

Американські фондові індекси різко знизилися в середу на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій через побоювання, що державний борг США збільшиться на трильйони доларів, якщо Конгрес ухвалить запропонований президентом Дональдом Трампом законопроект про зниження податків.

Всі три основні індекси Волл-стріт закрилися з найбільшими денними втратами за місяць. Акції компаній з малою капіталізацією також різко впали, а індекс Russell 2000 продемонстрував найбільшу денну втрату з 10 квітня.

Дохідність довгострокових казначейських облігацій зросла після того, як продаж Міністерством фінансів 20-річних облігацій на суму $16 млрд. задовольнив слабкий попит з боку інвесторів. Дохідність 10-річних облігацій США зросла на 10,8 базисних пунктів до 4,589%. Під час сесії дохідність 10-річних облігацій досягла найвищого рівня з середини лютого.

Комітет Конгресу призначив незвичайні слухання, оскільки республіканці в Палаті представників намагалися подолати внутрішні розбіжності щодо запропонованих бюджетних скорочень, в тому числі медичної програми Medicaid.

Позапартійні аналітики заявили, що республіканський законопроект може додати від 3 до 5 трильйонів доларів до боргу федерального уряду, який становить 36,2 трильйона доларів.

«Існує будь-яка кількість заголовків, кожен з яких має наслідки, якщо вони дійсно стануть реальністю», - сказав Майкл Фарр, головний виконавчий директор інвестиційної консалтингової компанії Farr, Miller & Washington у Вашингтоні. «Багато з цих загроз досить швидко зникають, і ринки намагаються зрозуміти, що є важливим, що є суттєвим, а що, можливо, є переговорним галасом від імені адміністрації».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 816,80 пунктів, або 1,91%, до 41 860,44, S&P 500 втратив 95,85 пунктів, або 1,61%, до 5 844,61, а Nasdaq Composite втратив 270,07 пунктів, або 1,41%, до 18 872,64.

Десять з 11 секторів S&P 500 впали, на чолі з нерухомістю, охороною здоров'я, фінансами, комунальними послугами, споживчими товарами та технологічними акціями. Акції компаній, що надають комунікаційні послуги, зросли.

Акції Alphabet, материнської компанії Google, зросли на 2,7%, тоді як Nvidia втратила 1,9%, Apple впала на 2,3%, а Tesla втратила 2,7%.

UnitedHealth Group (NYSE:UNH) впала майже на 6% після того, як у звіті Guardian йшлося про те, що медичний конгломерат таємно виплачував будинкам престарілих тисячі доларів бонусів, щоб допомогти зменшити кількість перевезень хворих мешканців до лікарень. HSBC знизив рейтинг акцій до «знижувати» з «тримати».

Котирування впали на 5,2% після зниження річного прогнозу через скорочення дискреційних витрат.

Акції Wolfspeed впали майже на 60% після повідомлення про те, що постачальник напівпровідників готується подати заяву про банкрутство протягом декількох тижнів.

Індекс S&P 500 виріс більш ніж на 17% з квітневих мінімумів, коли запроваджені Трампом взаємні мита сколихнули світові ринки.

Morgan Stanley підвищив свою позицію щодо акцій США до «надмірної ваги», заявивши, що світова економіка все ще зростає, хоча й повільно, на тлі політичної невизначеності.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 5,82 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 188 нових максимумів і 104 нових мінімуми.

Індекс S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, а Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми і 92 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,39 мільярдів акцій, порівняно з 17,5 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.