Акції в Азії падають слідом за втратами на Волл-стріт та слабкістю технологій

Більшість азійських акцій впали в четвер слідом за різким нічним падінням на Волл-стріт на тлі посилення занепокоєння щодо економіки та державного боргу США, причому основну частину втрат понесли акції технологічних компаній.

Японські ринки також опинилися під тиском даних про те, що місцева ділова активність скоротилася в травні на тлі зростаючого тиску з боку торгових мит США.

На більш широкі азійські ринки тиснули втрати в акціях технологічних компаній, які розгубили частину своїх нещодавніх прибутків після зростання дохідності державних облігацій. На апетит до ризику також тиснула невизначеність щодо торговельних відносин між США і Китаєм і повідомлення про те, що Росія не поспішає закінчувати війну в Україні.

Ф'ючерси на S&P 500 незначно зросли на торгах в Азії після того, як S&P 500 знизився на 1,6% в середу.

Технологічні індекси показали найгірші результати в Азії в четвер: південнокорейський KOSPI впав на 1,2%, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,5%.

Втрати в технологічному секторі відбулися одночасно з падінням їхніх американських аналогів, оскільки зростання дохідності облігацій та фіксація прибутку тиснули на сектор.

На настрої в технологічному секторі також вплинула зростаюча критика Китаю щодо посилення контролю з боку США за експортом технологій до Пекіну і внутрішнім сектором виробництва мікросхем в країні.

Раніше цього тижня Пекін попередив США, що контроль над чіпами підриває нещодавнє торговельне перемир'я між двома країнами. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг також у середу назвав американський контроль над чіпами в Китаї «провалом».

Серед індивідуальних лідерів китайська компанія Baidu Inc впала майже на 3%, навіть незважаючи на те, що її прибутки в першому кварталі перевершили очікування завдяки сильним пропозиціям в області штучного інтелекту. Гонконгські акції гіганта з виробництва акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co Ltd впали на 2%, зіткнувшись з отриманням прибутку після блискучого дебюту в Гонконзі на цьому тижні.

На акції технологічних компаній також тиснув стрибок прибутковості казначейських облігацій, оскільки інвестори були стурбовані високим рівнем державного боргу США після того, як агентство Moody's знизило суверенний рейтинг країни.

Основна увага прикута до прийняття законопроекту про зниження податків, який може спричинити за собою підвищення рівня боргу найбільшої економіки світу.

Японський Nikkei 225 втратив 0,9%, а TOPIX - 0,5% після того, як свіжі дані по індексу менеджерів із закупівель за травень виявилися в значній мірі невтішними.

Індекс ділової активності у виробничому секторі Японії скоротився одинадцятий місяць поспіль, оскільки експортні замовлення постраждали від високих торговельних мит США.

У травні зростання індексу ділової активності у сфері послуг Японії різко сповільнилося, в результаті чого композитний індекс PMI Японії скоротився вдруге за три місяці.

Дані PMI вийшли через кілька днів після слабких торгових даних за квітень і ще більше підкреслили перешкоди, з якими стикаються японські компанії через вищі торговельні мита США.

Азійські ринки в основному відступили, слідуючи за одноденними втратами своїх американських колег. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite були серед аутсайдерів, зафіксувавши невеликий приріст на тлі зростаючих сподівань, що Пекін розблокує ще більше стимулів для підтримки економіки.

Сінгапурський індекс Straits Times впав на 0,5%, навіть незважаючи на те, що дані по валовому внутрішньому продукту показали, що економіка острівної держави зросла в першому кварталі трохи більше, ніж спочатку очікувалося.

Австралійський індекс ASX 200 знизився на 0,5%, впавши з тримісячного максимуму, оскільки дані індексу PMI показали погіршення ситуації в сфері послуг.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті після того, як індекс зазнав низки втрат у середу. Пізніше також будуть опубліковані індійські індекси ділової активності в секторі послуг.