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Елеонор Рузвельт
Український венчурний фонд направить €50 мільйонів на підтримку стартапів
Венчурний фонд Flyer One Ventures (F1V) оголосив про запуск нового фонду обсягом €50 млн для інвестицій у стартапи з України та Центрально-Східної Європи, що працюють на глобальному ринку.
Про це йдеться у релізі Flyer One Ventures, який є у розпорядженні ЕП.
До фонду вже долучилися дві міжнародні фінансові інституції - Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
ЄБРР інвестує в український фонд €6,5 млн і може збільшити цю суму до €10 млн. IFC надає €5 млн, з яких €3 млн - це кошти уряду Японії.
Довідка
Flyer One Ventures працює з 2018 року. Крім фінансування, команда допомагає стартапам з операційною діяльністю, рекрутингом, піаром, продажами та фандрейзингом. Більше половини проєктів з портфелю фонду вже залучили інвестиції на стадії Series A.
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