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АНАЛІТИКА

Рейтинг несхвалення Трампа у США встановив другий рекорд за час його каденції

 

Рейтинг несхвалення президентства Дональда Трампа встановив другий максимум з дня початку його другого терміну.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це свідчить останнє опитування Economist/YouGov.

За дослідженням громадської думки, що проводилося минулими вихідними, президентством Трампа невдоволені 55%, тоді як схвально оцінюють його 41% опитаних.

Минулого та позаминулого тижня ці показники становили 53% і 42% відповідно.

На початку каденції Трампа його оцінювали схвально 49% і несхвально - 43%.

Поступове просідання рейтингу відбувається здебільшого за рахунок падіння мінімальної підтримки демократів, яка була, і так званих незалежних.

Водночас серед республіканців ставлення до президента практично не змінюється: на початку каденції його президентство схвалювали 94%, зараз - 92%.

В опитуванні Economist/YouGov також розділили на окремі групи радикальних трампістів MAGA і тих республіканців, які не зараховують себе до MAGA. Представники кожної з груп складають половину опитаних республіканців.

Серед тих, хто відносить себе до трампістів MAGA, схвалення Трампа тримається на рівні 98%.

У групі республіканців, які не відносять себе до MAGA, на початку каденції Трампа позитивно оцінювали його 90%, станом на квітень - вже 70%. В останньому опитуванні цей показник знову зріс до 85%.

Загальна вибірка респондентів в останньому дослідженні налічує 1680 осіб, можлива похибка складає 3,4%.

Ключові теги: США
 

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