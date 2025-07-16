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Рейтинг несхвалення Трампа у США встановив другий рекорд за час його каденції
09:15 16.07.2025 |
Рейтинг несхвалення президентства Дональда Трампа встановив другий максимум з дня початку його другого терміну.
Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це свідчить останнє опитування Economist/YouGov.
За дослідженням громадської думки, що проводилося минулими вихідними, президентством Трампа невдоволені 55%, тоді як схвально оцінюють його 41% опитаних.
Минулого та позаминулого тижня ці показники становили 53% і 42% відповідно.
На початку каденції Трампа його оцінювали схвально 49% і несхвально - 43%.
Поступове просідання рейтингу відбувається здебільшого за рахунок падіння мінімальної підтримки демократів, яка була, і так званих незалежних.
Водночас серед республіканців ставлення до президента практично не змінюється: на початку каденції його президентство схвалювали 94%, зараз - 92%.
В опитуванні Economist/YouGov також розділили на окремі групи радикальних трампістів MAGA і тих республіканців, які не зараховують себе до MAGA. Представники кожної з груп складають половину опитаних республіканців.
Серед тих, хто відносить себе до трампістів MAGA, схвалення Трампа тримається на рівні 98%.
У групі республіканців, які не відносять себе до MAGA, на початку каденції Трампа позитивно оцінювали його 90%, станом на квітень - вже 70%. В останньому опитуванні цей показник знову зріс до 85%.
Загальна вибірка респондентів в останньому дослідженні налічує 1680 осіб, можлива похибка складає 3,4%.
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