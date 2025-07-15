Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади премʼєр-міністра України.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!", - написав Шмигаль в телеграм-каналі, прикріпивши фото заяви до Верховної Ради, у якій він просить прийняти його відставку з посади премʼєра.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони, а до цього запропонував першій віцепрем'єрці - міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 4 березня 2020 року схвалила відставку Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра, і того ж дня новим прем'єром назначили Дениса Шмигаля. На той час в уряді Гончарука Шмигаль лише місяць був віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій, а до того очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. На сьогодні, Шмигаль перебуває на посаді прем'єра більше п'яти років і чотирьох місяців, що найдовше серед усіх голів уряду незалежної України.

Неодноразово за час каденції поточного складу Кабміну звучали чутки про заміну Шмигаля і відставку уряду, до липня 2025 року кожного разу це або не призводило до жодних реальних рішень, або закінчувалося кадровою ротацією декількох міністрів.

Уперше про відставку заговорили майже одразу після призначення нового уряду, коли Верховна Рада у червні 2020 року не підтримала програму діяльності Кабміну, але тодішній голова парламенту заявив, що відхилення програми не є підставою для відставки.

Повторна хвиля обговорень почалася вкінці 2020 початку і перманентно продовжувалася майже весь 2021 рік. Влітку 2022 року політичні оглядачі знову почали говорити про можливу зміну уряду, робота якого на думку президента, начебто, не відповідає викликам часу. Ще одна хвиля зі звільненням Шмигаля почалася восени 2023 року і тривала до лютого 2024 року. Тоді обговорювалося, що разом з головнокомандувачем Збройних сил України президент ініціює і звільнення прем'єра.

Востаннє в медіа активно обговорювали відставку Шмигаля з літа 2024 року, тоді допускалося, що відставка може відбутися восени, але все знову обмежилося кадровими ротаціями міністрів.