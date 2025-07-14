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Технологія мегаватної зарядки BYD скоро вийде за межі Китаю
12:51 14.07.2025 |
Китайський автогігант BYD планує встановити у Великій Британії швидкі зарядні станції потужністю 1000 кВт. Перша така станція має з'явитися до виходу на місцевий ринок нового електричного шутінг-брейк Denza Z9 GT у першому кварталі 2026 року.
Технологія "flash charge", що дебютувала раніше в Китаї на моделях BYD Han L і Tang L, дає змогу теоретично додати до 249 миль (400 км) запасу ходу всього за п'ять хвилин - це в кілька разів швидше, ніж у будь-яких інших електромобілів на ринку сьогодні.
Оригінальний план BYD передбачав установку 5000 мегаватних зарядних пристроїв у Китаї протягом першого року, однак через високий темп впровадження компанія вже націлена на 15 000 установок за той самий термін.
Велика Британія стане одним із перших ринків за межами Китаю, де з'явиться ця технологія. За словами віце-президента BYD Стелли Лі (Stella Li), компанія розглядає Сполучене Королівство як один із ключових ринків і планує почати встановлення перших зарядних станцій потужністю 1000 кВт уже до кінця 2025 року.
Терміни масштабного розгортання у Великій Британії поки що не уточнюються, але BYD, за повідомленнями, вже веде переговори з потенційними партнерами зі встановлення обладнання.
Як саме такі пристрої будуть інтегровані в енергосистему країни, поки що невідомо. Однак, за інформацією Autocar, зарядні станції зможуть частково живитися від локальних акумуляторних батарей, які підзаряджаються сонячними панелями.
Спочатку мегаватні зарядки з'являться у фірмових автосалонах Denza і будуть підтримувати вихід Denza Z9 GT на ринок, після чого почнеться ширше впровадження по всій країні.
Це будуть найпотужніші зарядні станції для електромобілів у Великій Британії. Зараз цей титул належить пристроям Helix Renewables в Блекпулі, потужністю 480 кВт.
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