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Україна в ЄС: у ЄП закликали відкрити переговорні кластери

 

Комітет у закордонних справах Європейського парламенту (ЄП) рекомендує Європейській Комісії відкрити переговорні кластери для якнайшвидшого просування заявки України на членство в Європейському Союзі за умови продовження нею імплементації правил ЄС і завершення реформ, які вона вже розпочала.

Така рекомендація міститься у звіті комітету

щодо підготовки України до вступу в ЄС, схваленому у вівторок, 15 липня. Звіт підтримали 55 депутатів, тоді як 12 проголосували проти, а три утримались.

Європарламентарі привітали прогрес України та закликали український уряд зберігати темпи впровадження реформ.

Вони звернули увагу на те, що українська судова система залишається одним із найвразливіших до корупції та політичного втручання секторів. У цьому контексті євродепутати наголосили на важливості прозорих процесів відбору до судових та антикорупційних органів, що базуються на рекомендаціях незалежних експертів.

Вони також закликали Україну активізувати реформи верховенства права та державного управління, а також антикорупційні заходи, "оскільки прогрес у цих сферах є критично важливим не лише для членства в ЄС, але й для успішного відновлення та економічної довіри".

У ЄП закликають шукати мирного вирішення війни в Україні

Зі свого боку членів ЄС у комітеті закликали працювати над збереженням найширшої міжнародної підтримки України, а також над пошуком мирного вирішення війни на основі міжнародного права та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України.

Депутати наголосили, що будь-яке мирне рішення мусить поважати волю українського народу та не має бути нав'язаним будь-яким іншим міжнародним актором.

Зокрема, у звіті висловлюється глибоке занепокоєння зміною позиції США щодо війни Росії проти України за президентства Дональда Трампа. У світлі цих подій депутати переконані, що держави-члени ЄС мають залишатися стратегічними союзниками України та повинні посилити свою лідерську роль в підтримці України.

Це включає підвищення ефективності та прискорення надання військової та фінансової допомоги Україні, а також збереження санкцій проти РФ для підриву російської воєнної машини. Депутати також закликали до посилення боротьби з ухиленням від санкцій та пришвидшення відмови від російських вуглеводневих продуктів в ЄС.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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