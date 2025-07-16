Долар піднімається разом із дохідністю казначейських облігацій, оскільки мита Трампа починають даватися взнаки

У середу долар США піднявся разом із дохідністю казначейських облігацій, що, в свою чергу, чинило тиск на єну після того, як останній звіт про інфляцію в США показав ознаки того, що мита президента Дональда Трампа починають впливати на ціни.

Зростання цін на такі різні товари, як кава, аудіообладнання та предмети інтер'єру, спричинило підвищення рівня інфляції в червні, причому істотне зростання цін спостерігалося на товари, що в основному імпортуються.

Це спричинило зростання курсу долара та дохідності облігацій, оскільки інвестори знизили очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою цього року.

Стрибок долара був найбільш помітним по відношенню до єни, оскільки учора він збив японську валюту до чотиримісячного мінімуму в 149,03. Останній курс долара становив 148,90 єни.

Євро і фунт стерлінгів також перебували поблизу тритижневих мінімумів, досягнутих на попередній сесії, і останній курс становив відповідно 1,1608 і 1,3394 долара.

Підвищення цін на основні товари в США «може бути ознакою того, що ми починаємо відчувати інфляційний тиск від мит», хоча ще занадто рано робити «остаточні висновки», сказав Натаніель Кейсі, інвестиційний стратег Evelyn Partners.

«Хоча цей звіт про інфляцію не є особливо тривожним, зростання цін на основні товари та тривала невизначеність щодо майбутніх митних ставок все ще можуть змусити Федеральний резерв і (голову Джерома) Пауелла вагатися з рішенням про зниження ставок», - сказав Кейсі.

Трейдери зараз оцінюють пом'якшення політики ФРС до грудня приблизно в 43 базисних пункти, що нижче за трохи більше 50 базисних пунктів на початку тижня.

У середу дохідність американських казначейських облігацій залишалася високою, а дохідність 10-річних облігацій досягла місячного максимуму в 4,4950%.

Прибутковість дворічних облігацій стабілізувалася на рівні 3,9503%, піднявшись приблизно на 6 базисних пунктів за попередню сесію.

Це підтримало долар США проти кошика валют, який коливався поблизу місячного максимуму на рівні 98,60.

В іншому місці австралійський долар піднявся на 0,02% до 0,6517 долара після падіння на 0,45% у вівторок. Новозеландський долар піднявся на 0,17% до 0,5955 долара.

Також на настрої інвесторів вплинула перспектива того, що наступником Пауелла може стати хтось, хто буде більш схильний до зниження процентних ставок, що потенційно може сприяти зростанню цін.

Трамп протягом кількох місяців критикував Пауелла за те, що той не пом'якшив політику, і неодноразово закликав його піти у відставку. У вівторок Трамп заявив, що перевищення витрат на реконструкцію штаб-квартири ФРС у Вашингтоні вартістю 2,5 млрд доларів може стати підставою для звільнення.

«Додаткова небажана увага до Пауелла додала вірогідності припущенню, що ми можемо стати свідками його дострокового відходу і дострокового призначення Трампом», - сказала Моллі Шварц, макростратег з різних активів у Rabobank.

У вівторок Трамп заявив, що США введуть 19-відсотковий митний тариф на товари з Індонезії відповідно до угоди з цією країною Південно-Східної Азії і що готуються нові угоди.

Він також сказав, що незабаром будуть надіслані листи з повідомленням про митні ставки для менших країн і що його адміністрація, ймовірно, встановить для цих країн митний тариф «трохи більше 10%».