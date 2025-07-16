Долар стабільний до євро, дешевшає до фунта перед публікацією даних щодо інфляції в США

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у вівторок, дешевшає до фунта стерлінгів і зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.

Увагу ринку спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у США за червень, які будуть оприлюднені о 15:30 к. ч. у вівторок. Консенсус-прогноз аналітиків, опитаних Trading Economics, передбачає прискорення інфляції в країні минулого місяця до 2,7% з травневих 2,4%.

Глава Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл раніше говорив, що американський ЦБ очікує посилення інфляції влітку на тлі торгової політики Вашингтона. Саме цей фактор утримує ФРС від зниження базової процентної ставки.

"Якщо статдані не покажуть прискорення інфляції в червні, можуть виникнути питання до останнього рішення Федрезерву не опускати ставку, і посилиться тиск щодо необхідності пом'якшення грошово-кредитної політики", - говорить валютний аналітик Convera Джеймс Кнівтон, слова якого наводить Reuters.

Федрезерв утримує ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних із грудня.

Президент США Дональд Трамп у понеділок укотре закликав ФРС зменшувати ставку. "Ставка має бути на рівні 1%. Вона має бути нижчою за 1%", - заявив він.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у вівторок, що офіційний процес визначення потенційного наступника Пауелла на посаді голови американського ЦБ уже запущено.

Повноваження Пауелла на посаді голови Федрезерву завершуються в травні наступного року, проте його термін служби як члена ради керівників ЦБ спливає лише у 2028 році. Бессент дав зрозуміти, що Пауеллу, на його думку, не слід залишатися в раді керівників ФРС після відходу з посади голови.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, трейдери очікують її зменшення на 50 б.п. цього року, причому перше зниження очікується у вересні.

Пара євро/долар за даними на 15:05 EET у вівторок торгується на рівні $1,1671 порівняно з $1,1667 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара піднявся до цього часу до $1,3442 з $1,3426 напередодні.

Курс долара в парі з єною становить 147,91 єни проти 147,72 єни за підсумками торгів у понеділок.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1768 юаня порівняно з 7,1723 юаня напередодні.

Дані Державного статистичного управління Китаю, опубліковані у вівторок, засвідчили сповільнення зростання ВВП країни в другому кварталі 2025 року до 5,2% у річному вираженні порівняно з 5,4% у січні-березні. Темпи підйому, однак, виявилися кращими за середній прогноз опитаних Trading Economics експертів у 5,1%.