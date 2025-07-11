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Ілон Маск пообіцяв впровадити Grok у Tesla вже наступного тижня
12:08 11.07.2025 |
Ілон Маск оголосив, що Grok - штучний інтелект від його компанії xAI - з'явиться прямо в електромобілях Tesla. Цю заяву він зробив у своєму стилі, без уточнення термінів і деталей реалізації, але з упевненістю, що "це буде скоро".
Інтеграція Grok в інтерфейс Tesla може означати, що замість нудного голосового асистента в автомобілі з'явиться ШІ з характером, схильний до "менш політкоректних" відповідей, як уже показала практика використання Grok в X (колишній Twitter).
Раніше Grok позиціонувався як чат-бот із доступом до даних у реальному часі, що вміє не тільки відповідати на запитання, а й коментувати новини. Його інтеграція в автомобілі може перетворити машину на балакучого попутника - або на чергове джерело ШІ-контрверсій. На тлі прагнень Tesla зміцнити позиції в галузі автопілота та інтерфейсів наступного покоління, рішення впровадити в машину ще й розмовного бота виглядає як наступний крок у перетворенні авто на платформу.
Подробиць поки що мало: незрозуміло, чи буде Grok вбудований в OS автомобіля, чи підключатиметься через X-підписку. Але з урахуванням загального тренду Маска на об'єднання своїх компаній в екосистему - від X до xAI і Tesla - логіка "все через Grok" цілком вписується в його стратегію.
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