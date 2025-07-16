Nasdaq завершив день на черговому рекордному рівні, але інші індекси Волл-стріт впали

Індекс Nasdaq Composite у вівторок зафіксував черговий рекордний результат, підтриманий стрибком акцій важковаговика Nvidia, але інші індекси Волл-стріт впали, оскільки ключовий звіт про інфляцію та низка банківських звітів про прибутки не змогли зацікавити інвесторів.

Це була четверта сесія з п'яти, коли індекс Nasdaq, що включає переважно технологічні компанії, зафіксував рекордний результат, і восьма з 27 червня.

Лідер у виробництві чіпів для штучного інтелекту Nvidia був основним фактором зростання Nasdaq, піднявшись на 4% після оголошення про плани відновити продажі свого чіпа H20 AI в Китай.

Ця новина підбадьорила інших виробників чіпів: Advanced Micro Devices і Super Micro Computer піднялися більш ніж на 6,4%.

Індекс напівпровідників також зріс на 1,3% до найвищого рівня за рік, а індекс технологій S&P піднявся на той самий відсоток, досягнувши рекордного рівня.

Роб Сванке, старший аналітик з інвестиційних досліджень у Commonwealth Financial Network, сказав, що новина про Nvidia означає, що деякі інвестори, які перейшли на інші акції через високу оцінку технологій, повертаються назад.

«Я б сказав, що це одноденний сплеск», - додав він, зазначивши, що інвестори чекатимуть, коли продажі відіб'ються на її прибутку.

Індекс Nasdaq Composite піднявся на 37,47 пункту, або 0,18%, і завершив день на рівні 20 677,80. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 436,36 пункту, або 0,98%, до 44 023,29, а S&P 500 втратив 24,80 пункту, або 0,40%, до 6 243,76.

Останніми тижнями ринки були активними. Побоювання інвесторів, що економіка США постраждає від політики президента Дональда Трампа, зокрема від оголошення про введення значних мит, почали слабшати, що дозволило Волл-стріт рухатися вгору.

Цей тиждень мав стати важливим випробуванням для поліпшення настроїв, з початком сезону звітності за другий квартал і публікацією звітів про інфляцію, які, за прогнозами, мали відобразити те, що продавці починають перекладати на споживачів витрати, пов'язані з підвищенням мит.

Перший із цих звітів показав, що споживчі ціни в США в червні продемонстрували найбільше зростання за п'ять місяців, що свідчить про те, що мита можуть почати підігрівати інфляцію. Проте базова інфляція залишилася помірною, що дало певну впевненість, незважаючи на різке зростання загального показника.

«Сьогоднішні дані про інфляцію, які виявилися трохи вищими за очікувані, але в цілому відповідають прогнозам, дають підстави вважати, що мита починають впливати на економіку», - зазначив Сванке з Commonwealth.

«Ми отримаємо більш конкретні новини під час оприлюднення фінансових результатів, щоб побачити, як компанії реагують на підвищення мит».

У перший день сезону звітності за другий квартал акції банківських компаній коливалися в умовах нестабільної торгівлі.

JPMorgan Chase подешевшав на 0,7%, незважаючи на підвищення прогнозу чистого процентного доходу на 2025 рік, а Wells Fargo впав на 5,5%, навіть незважаючи на зростання прибутку за рахунок зменшення резервів на покриття збитків за кредитами. BlackRock досяг нового рубежу за обсягом активів під управлінням, проте його акції подешевшали на 5,9%.

Всупереч тенденції, Citigroup піднялася на 3,7% до найвищого рівня з часів світової фінансової кризи, після того як її трейдери отримали несподіваний прибуток, який збільшив прибуток за другий квартал.

Кількість акцій, що змінили власника на американських біржах у вівторок, склала 16,82 млрд, порівняно з середнім показником 17,55 млрд за останні 20 торгових днів.