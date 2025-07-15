Фінансові новини
- |
- 15.07.25
- |
- 20:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року
15:54 15.07.2025 |
Рада Європейського Союзу (ЄС) 15 липня ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного із Брюсселя.
15 липня 2025 року Рада Європейського Союзу офіційно продовжила тимчасовий захист для осіб, які перемістилися з України через повномасштабну війну, до 4 березня 2027 року.
Як зазначається у повідомленні, рішення ухвалене на підставі Директиви, яка дозволяє продовжувати дію тимчасового захисту в умовах, коли повернення до країни походження є неможливим через війну або загрозу масових порушень прав людини.
У Раді ЄС наголосили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, а безпекова ситуація залишається критичною. За даними Євросоюзу, станом на 2025 рік тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона українців.
Рішення дозволяє українцям надалі законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС без потреби отримання притулку.
У документі також зазначено, що держави-члени продовжать обмін інформацією, щоб уникнути дублювання статусів у різних країнах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль написав заяву про відставку
|ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року
|Рада зупинила для України дію Оттавської конвенції
|Рада ратифікувала Угоду між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський аноснував призначення Дениса Шмигаля міністром оборони
|ЗМІ: Союзники по НАТО закуплять у США для України озброєння на близько $10 млрд
|Трамп заявив, що до 17 систем Patriot готують до відправлення в Україну
|Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню
|Рада розгляне звільнення прем'єра у середу - нардеп
|У США побудують завод, який вироблятиме хімічні компоненти для українського ОПК
|Очільники Мінспорту, Мінфіну, МОЗу, МВС та Мінветеранів залишаться на посадах, стверджує Железняк
Бізнес
|Керівник Ryanair назвав «божевільною» ініціативу Європарламенту про права на ручну поклажу
|Технологія мегаватної зарядки BYD скоро вийде за межі Китаю
|Tesla втрачає позиції в Китаї: продажі впали на 30%, конкуренти наступають
|Український венчурний фонд направить €50 мільйонів на підтримку стартапів
|Роботи можуть почати проводити хірургічні операції людям вже в перспективі 10 років
|Чат-бот Grok 4 звіряється з постами Ілона Маска, щоб відповідати на чутливі питання
|Ілон Маск пообіцяв впровадити Grok у Tesla вже наступного тижня