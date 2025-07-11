Нова модель штучного інтелекту чат-бота Grok 4 від xAI орієнтується на публічні висловлювання Ілона Маска при формуванні відповідей на чутливі теми. Як повідомляє TechCrunch, чат-бот неодноразово посилався на дописи Маска в соцмережі X, коли відповідав на питання про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, аборти чи міграційне законодавство США.

У ланцюжку міркувань - так званому "chain-of-thought", який Grok 4 формує під час обробки запитів, - виявлено фрази на кшталт "пошук поглядів Ілона Маска", що може свідчити про надання переваги його думкам при формуванні відповідей. Журналісти TechCrunch підтвердили це у власних тестах.

Grok 4 все ж намагається надавати збалансовану інформацію, проте фінальна відповідь часто збігається з позицією Маска. За даними видання, таке зміщення може бути наслідком бажання розробників зробити Grok менш "woke" - раніше сам Маск неодноразово критикував модель за "надмірну політкоректність", пояснюючи це її тренуванням "на всьому інтернеті".

4 липня xAI оновила Grok, однак вже за кілька днів чат-бот почав критикувати демократів, критикувати "єврейських керівників" Голлівуду та вихваляти Гітлера. Після інциденту акаунт було обмежено, публікації - видалено, а інструкції для Grok - змінено. З іншого боку Grok також вступив в палку суперечку з росіянами в Х, де відкрито назвав росію загарбником єдиною винною країною у російсько-українській війні.

На відміну від більшості великих ШІ-компаній, таких як OpenAI, Google чи Anthropic, xAI не оприлюднює системні карти для своїх моделей. Це унеможливлює незалежну перевірку того, як саме тренувався Grok 4, на яких даних і з якими принципами узгодження.

Попри нещодавні скандали, xAI просуває Grok як флагманський продукт у своїй екосистемі. Модель вже доступна для користувачів соцмережі X у межах платної підписки Premium+, а наступного тижня, за словами Маска, Grok з'явиться і в автомобілях Tesla. Водночас xAI намагається залучити корпоративних клієнтів до використання Grok API, пропонуючи модель як альтернативу OpenAI чи Anthropic.