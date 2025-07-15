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НБУ пропонує обмежити частку доходів фінкомпаній від нефінансової діяльності до 20%
13:56 15.07.2025 |
Національний банк України (НБУ) пропонує обмежити здійснення фінансовими компаніями господарської діяльності, не пов'язаної з наданням фінансових послуг, дозволяючи її лише у випадку, якщо відповідні доходи не перевищують 20% від загального доходу компанії.
Як повідомив регулятор у вівторок на сайті, проєкт змін передбачає, що фінансова компанія зможе здійснювати іншу, не пов'язану з фінансовими послугами, господарську діяльність лише за умови, що її частка у загальному доході компанії не перевищуватиме 20% станом на 1 січня та 1 липня кожного року.
Ця ініціатива спрямована на підвищення стійкості небанківського фінансового ринку та відповідає регуляторним повноваженням НБУ, визначеним законодавством.
Крім того, проєктом передбачено вдосконалення підходів до оцінки майнового стану власників істотної участі у небанківських фінансових установах.
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