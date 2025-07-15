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Суд обрав запобіжний захід Шабуніну – особисте зобов'язання

23:18 15.07.2025 |

Політика

 

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику «Центру протидії корупції» Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Громадського діяча підозрюють в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Сторона обвинувачення просила суд накласти на Шабуніна такий запобіжний захід. Зокрема, представник прокуратури обґрунтував клопотання тим, що носіння електронного браслета з GPS-сигналом становило б загрозу в умовах війни для підозрюваного, який проходить військову службу на Харківщині, та його підрозділу.

Днями у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

У ЦПК припускають, що обвинувачення ДБР стосуються епізоду та періоду часу з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли під час перебування його підрозділу ТрО на Київщині в Сухолуччі Шабунін, за даними ЦПК, був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Організація назвала обвинувачення ДБР абсурдними.

Шабунін кримінальні провадження проти нього вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського». Офіс президента цю справу не коментував.

У березні минулого року голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджував про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження за нібито ухилення від військової служби і підробку документів від НАЗК.

Він наголосив, що не ухиляється від військової служби, а також опублікував фото військового квитка, де вказано, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року. Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними».

Тоді у ДБР заявили, що кримінальну справу щодо Шабуніна зобов'язав відкрити суд.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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