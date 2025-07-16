Золото відновлює зростання, оскільки увага зосереджена на переговорах щодо мит у США

Ціни на золото зросли в середу, оскільки інвестори аналізували дані про зростання споживчих цін в США минулого місяця і чекали подальшої ясності щодо торговельної політики президента США Дональда Трампа.

О 06:01 EET спотове золото подорожчало на 0,4% до $3 334,12 за унцію. Ф'ючерси на американське золото виросли на 0,1% до $3 340,90.

"Золото на даний момент консолідується з невеликим ухилом до зниження, особливо на тлі зміцнення долара, - сказав Брайан Лан, керуючий директор GoldSilver Central, Сінгапур.

"Однак багато країн все ще ведуть переговори зі США щодо мит. На ринку все ще багато невизначеності, і багато хто шукає безпечну гавань".

У суботу Трамп пригрозив запровадити 30% мита на імпорт з Мексики та Європейського Союзу з 1 серпня. Однак у понеділок Трамп заявив, що відкритий до подальших переговорів.

Споживчі ціни в США в червні зросли найбільше за останні п'ять місяців на тлі подорожчання деяких товарів, що свідчить про те, що мита починають впливати на інфляцію і потенційно утримуватимуть Федеральний резерв в стороні до вересня.

Після цих даних Трамп заявив, що споживчі ціни є низькими і ФРС повинна знизити процентні ставки вже зараз.

За словами президента ФРБ Далласа Лорі Логан, центральному банку США, ймовірно, доведеться залишити ставки на колишньому рівні ще на деякий час, щоб забезпечити низький рівень інфляції перед обличчям зростаючого тиску з боку тарифів адміністрації Трампа.

Золото, яке часто вважається надійним прихистком у часи економічної невизначеності, має тенденцію добре себе почувати в умовах низьких процентних ставок.

Зараз увага ринку переключається на дані по індексу цін виробників США, які будуть опубліковані в середу о 12:30 за Гринвічем, щоб дати нові підказки.

Стримуючи зростання золота, долар і прибутковість 10-річних казначейських облігацій США утримувалися біля багатотижневих максимумів.

У той же час спотове срібло виросло на 0,3% до $37,82 за унцію. Платина подорожчала на 0,2% до 1379,46 доларів, а паладій - на 0,4% до 1210,66 доларів.