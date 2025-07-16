Фінансові новини
- |
- 16.07.25
- |
- 14:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Азіатські акції знижуються, слідуючи за Волл-стріт. Гонконг зростає на тлі триваючого оптимізму щодо Nvidia
08:33 16.07.2025 |
Більшість азіатських акцій впали в середу, слідуючи за слабкою сесією на Волл-стріт, оскільки на них вплинули стійкі дані про інфляцію та триваючі побоювання щодо торгових мит президента Дональда Трампа.
Акції Гонконгу стали винятком, продовживши сильне зростання попередньої сесії, оскільки технологічний сектор отримав підтримку від NVIDIA Corporation, яка заявила, що відновить продаж популярного чіпа штучного інтелекту в Китаї.
Однак ринки материкового Китаю впали після оприлюднення неоднозначних даних про валовий внутрішній продукт за другий квартал, а аналітики попередили про тривале уповільнення зростання в найближчі місяці. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили приблизно по 0,2%.
Індекс Hang Seng у Гонконзі показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 0,8%.
Індекс зріс головним чином завдяки зростанню акцій провідних технологічних компаній, таких як Baidu, Alibaba і Tencent, які продовжили зростання з попередньої сесії.
Доступ до чіпів Nvidia дозволяє цим трьом компаніям безперешкодно продовжувати свою діяльність у сфері штучного інтелекту. Разом з ByteDance і DeepSeek ці три компанії є лідерами у розвитку штучного інтелекту в Китаї.
Акції Baidu в Гонконзі підскочили на 3% після оголошення про партнерство з американським гігантом Uber Technologies Inc з метою впровадження роботаксі в усьому світі.
Однак більший приріст на ринках Гонконгу все ще стримувався побоюваннями щодо уповільнення зростання на материку.
Регіональні ринки взяли слабкий старт від Волл-стріт, яка у вівторок закрилася нижче денних максимумів після того, як індекс споживчих цін у США за червень виявився трохи вищим, ніж очікувалося.
Ці дані посилили побоювання щодо інфляційних наслідків торгових мит Трампа, а також підштовхнули бети на те, що Федеральний резерв збереже процентні ставки без змін на довший час - цю думку підкріпили коментарі президента ФРБ Далласа Лорі Логан.
Трамп також продовжив погрожувати введенням мит, оголосивши про підвищення мит для кількох великих економік.
Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на азіатських біржах. Побоювання щодо незалежності ФРС на тлі зростаючих закликів Трампа і його союзників про відставку голови ФРС Джерома Пауелла також негативно вплинули на американські активи.
Японський Nikkei 225 впав на 0,2%, як і TOPIX, а південнокорейський KOSPI втратив 0,7%.
Австралійський ASX 200 впав на 0,9%, зазнавши значного фіксації прибутку після того, як на цьому тижні наблизився до рекордних максимумів.
Індекс Straits Times у Сінгапурі зріс незначно, а ф'ючерси Gift Nifty 50 на індекс Nifty 50 в Індії залишилися без змін.
Занепокоєння щодо мит Трампа також залишалося актуальним після того, як він оголосив про введення 25% мит на Південну Корею та Японію з 1 серпня. У вівторок Трамп встановив 19% мито на Індонезію, а нещодавно натякнув, що торговельна угода з Індією може бути близькою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд обрав запобіжний захід Шабуніну – особисте зобов'язання
|Україна в ЄС: у ЄП закликали відкрити переговорні кластери
|Шмигаль написав заяву про відставку
|ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7988 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.07.25
|Золото відновлює зростання, оскільки увага зосереджена на переговорах щодо мит у США
|Азіатські акції знижуються, слідуючи за Волл-стріт. Гонконг зростає на тлі триваючого оптимізму щодо Nvidia
|Долар піднімається разом із дохідністю казначейських облігацій, оскільки мита Трампа починають даватися взнаки
|Nasdaq завершив день на черговому рекордному рівні, але інші індекси Волл-стріт впали
Бізнес
|Google зірвала угоду OpenAI на $3 млрд, перекупивши ключові технології і розробників
|Скандал із субсидіями на електромобілі в Китаї: BYD і Chery безпідставно отримали мільйони від держави
|Пентагон виділив $200 млн на Grok від xAI після скандалу «MechaHitler»
|В Європі створюють скляний квантовий процесор
|Керівник Ryanair назвав «божевільною» ініціативу Європарламенту про права на ручну поклажу
|Технологія мегаватної зарядки BYD скоро вийде за межі Китаю
|Tesla втрачає позиції в Китаї: продажі впали на 30%, конкуренти наступають