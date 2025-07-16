Азіатські акції знижуються, слідуючи за Волл-стріт. Гонконг зростає на тлі триваючого оптимізму щодо Nvidia

Більшість азіатських акцій впали в середу, слідуючи за слабкою сесією на Волл-стріт, оскільки на них вплинули стійкі дані про інфляцію та триваючі побоювання щодо торгових мит президента Дональда Трампа.

Акції Гонконгу стали винятком, продовживши сильне зростання попередньої сесії, оскільки технологічний сектор отримав підтримку від NVIDIA Corporation, яка заявила, що відновить продаж популярного чіпа штучного інтелекту в Китаї.

Однак ринки материкового Китаю впали після оприлюднення неоднозначних даних про валовий внутрішній продукт за другий квартал, а аналітики попередили про тривале уповільнення зростання в найближчі місяці. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили приблизно по 0,2%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 0,8%.

Індекс зріс головним чином завдяки зростанню акцій провідних технологічних компаній, таких як Baidu, Alibaba і Tencent, які продовжили зростання з попередньої сесії.

Доступ до чіпів Nvidia дозволяє цим трьом компаніям безперешкодно продовжувати свою діяльність у сфері штучного інтелекту. Разом з ByteDance і DeepSeek ці три компанії є лідерами у розвитку штучного інтелекту в Китаї.

Акції Baidu в Гонконзі підскочили на 3% після оголошення про партнерство з американським гігантом Uber Technologies Inc з метою впровадження роботаксі в усьому світі.

Однак більший приріст на ринках Гонконгу все ще стримувався побоюваннями щодо уповільнення зростання на материку.

Регіональні ринки взяли слабкий старт від Волл-стріт, яка у вівторок закрилася нижче денних максимумів після того, як індекс споживчих цін у США за червень виявився трохи вищим, ніж очікувалося.

Ці дані посилили побоювання щодо інфляційних наслідків торгових мит Трампа, а також підштовхнули бети на те, що Федеральний резерв збереже процентні ставки без змін на довший час - цю думку підкріпили коментарі президента ФРБ Далласа Лорі Логан.

Трамп також продовжив погрожувати введенням мит, оголосивши про підвищення мит для кількох великих економік.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на азіатських біржах. Побоювання щодо незалежності ФРС на тлі зростаючих закликів Трампа і його союзників про відставку голови ФРС Джерома Пауелла також негативно вплинули на американські активи.

Японський Nikkei 225 впав на 0,2%, як і TOPIX, а південнокорейський KOSPI втратив 0,7%.

Австралійський ASX 200 впав на 0,9%, зазнавши значного фіксації прибутку після того, як на цьому тижні наблизився до рекордних максимумів.

Індекс Straits Times у Сінгапурі зріс незначно, а ф'ючерси Gift Nifty 50 на індекс Nifty 50 в Індії залишилися без змін.

Занепокоєння щодо мит Трампа також залишалося актуальним після того, як він оголосив про введення 25% мит на Південну Корею та Японію з 1 серпня. У вівторок Трамп встановив 19% мито на Індонезію, а нещодавно натякнув, що торговельна угода з Індією може бути близькою.