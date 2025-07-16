Мінфін понизив середньозважену ставку потенційних 4-річних бенчмарк-ОВДП до 14,31%

Міністерство фінансів у вівторок запропонувало новий випуск облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) із погашенням 30 травня 2029 року, які можуть отримати статус бенчмарк-ОВДП та використовуватися банками для формування 50% обов'язкових резервів, та завдяки високому попиту з боку банків змогло встановити ставку відсікання на рівні 14,79% річних, а середньозважена склала 14,31% річних.

Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 52,21 млрд грн, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 13,95% до 15,25% річних.

Мінфін погодився вдвічі - до 10 млрд грн - збільшити обсяг залучення та задовільнив 33 заявок із 69.

Останній подібний аукціон із розміщення бенчмарк-ОВДП відбувся 27 травня, і тоді подібні папери були розміщені із середньозваженою ставкою 14,85%, а ставка відсікання склала 14,56% річних.

На трьох інших аукціонах ставки не змінилися: за 14 міс. облігаціями - 16,35%, 20-міс. - 17,1% та 41 міс. - 17,8% річних, Мінфін задовільнив всі подані заявки, число яких зменшилося до 31 з 59 тижнем раніше.

Порівняно з попереднім тижнем попит на найкоротші папери підріс з 1,70 млрд грн до 1,96 млрд грн, тоді як на найдовші знизився з 7,24 млрд грн до 3,44 млрд грн, а на 20-міс. обвалився з 1,42 млрд грн до 0,04 млрд грн.

Загалом на чотирьох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 15,78 млрд грн порівняно із 8,36 млрд грн у минулий вівторок.

В оновленій в кінці червня програмі з МВФ українська сторона визнала, що фінансування бюджету та підтримання стабільності вимагатиме за потреби мобілізації ресурсів на ринку ОВДП.

"Завдяки масштабним зовнішнім виплатам, вже здійсненим цього року, ми скоротили випуск внутрішніх облігацій у першій половині 2025 року, щоб зменшити витрати на обслуговування боргу. Тим не менш, в другій половині року ми плануємо мобілізувати фінансування на ринку внутрішніх державних боргових зобов'язань у відповідності до змін до бюджету та забезпечення повного фінансування програми", - зазначається в оновленому меморандумі.

Уряд наголосив, що продовжує тісно взаємодіяти з внутрішнім ринком облігацій для підтримки цього плану, а також очікує, що бенчмарк-облігації, які банки можуть використовувати для виконання резервних вимог, підтримають ці зусилля (на той момент їх було випущено на 60 млрд грн).

"Успішне розміщення внутрішніх боргових цінних паперів у поєднанні зі своєчасним зовнішнім фінансуванням на відповідних пільгових умовах дозволить нам виконати бюджет відповідно до плану, уникнути заборгованості та надалі уникати емісійного фінансування, забезпечуючи при цьому боргову стійкість у відповідності до всіх макроекономічних параметрів програми", - підкреслила українська сторона.

В кінці червня уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 2025 рік на 400,5 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку. Передбачено наростити обсяг розміщення ОВДП на 184,9 млрд грн - до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн - до 496,9 млрд грн.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 86* 87 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000235865 Дорозміщення

UA4000236228 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 15.07.2025 15.07.2025 Дата оплати за придбані облігації 16.07.2025 16.07.2025 Дата оплати відсотків 17.09.2025 10.09.2025 Дата оплати відсотків 18.03.2026 11.03.2026 Дата оплати відсотків 16.09.2026 09.09.2026 Дата оплати відсотків 10.03.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 Термін обігу (днів) 427 602 Дата погашення 16.09.2026 10.03.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 957 435 000 42 301 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 957 435 000 42 301 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13 691 762 000 2 547 857 000 Кількість поданих заявок, шт. 24 6 Кількість задоволених заявок, шт. 24 6 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 Надходження до бюджету 2 060 642 212.02 44 774 358.44 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 88 89 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000235782 Первинне

розміщення

UA4000236418 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 15.07.2025 15.07.2025 Дата оплати за придбані облігації 16.07.2025 16.07.2025 Дата оплати відсотків 03.12.2025 03.12.2025 Дата оплати відсотків 03.06.2026 03.06.2026 Дата оплати відсотків 02.12.2026 02.12.2026 Дата оплати відсотків 02.06.2027 02.06.2027 Дата оплати відсотків 01.12.2027 01.12.2027 Дата оплати відсотків 31.05.2028 31.05.2028 Дата оплати відсотків 29.11.2028 29.11.2028 Дата оплати відсотків 30.05.2029 Розмір купонного платежу на одну облігацію 89.00 71.55 Номінальний рівень дохідності, % 17.80 14.31 Термін обігу (днів) 1 232 1 414 Дата погашення 29.11.2028 30.05.2029 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 442 386 000 52 206 000 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 442 386 000 10 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 937 629 000 10 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 21 69 Кількість задоволених заявок, шт. 21 33 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 15.25 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 13.95 Встановлена дохідність, % 17.80 14.79 Середньозважена дохідність, % 17.79 14.31 Надходження до бюджету 3 511 451 827.32 10 161 027 000.00 * - військові облігації Дані: Мінфін України



