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АНАЛІТИКА

Індекс українських акцій WIG-Ukraine впав у середу майже на 7% на песимізмі щодо досягнення миру

23:48 21.05.2025 |

Фінанси

 

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine після зниження на 3,36% у вівторок на першій реакції на розмову президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у середу впав ще на 6,88% - до 531,24 пунктів на все більшому песимізмі щодо швидкого досягненню миру та американської підтримки України у війні.

Згідно з даними WSE, курс акцій найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" знизився на 7,76%, агрохолдингів "ІМК" та "Агротон" із землями біля фронту - на 3,30% і 7,48%, Milkiland - на 2,28%, KSG-Agro - на 0,32%, Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами підскочив (всі акції входять до індексного кошику) - на 4,71%.

Тільки акції найбільшого українського виробника олії - агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, зросли в ціні на 1,54%.

Динаміка українських акцій на WSE у середу була набагато гіршою за динаміку всього польського ринку: індекс WIG знизився за день на 0,95%, а WIG40 - на 0,22%.

На Лондонській біржі (LSE), де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП знизився на 0,36%, а гірничорудної компанії Ferrexpo - на 5,23%.

Щодо єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі у середу вони ще подешевшали на 0,5-1,7%: облігації-2029 котируються близько 62,72% від номіналу, облігації-2036 - 48,57%, тоді як курс ВВП-варанти знизився на 0,1% - до 74,53% від умовного номіналу.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів. Після перемоги Трампа восени минулого року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів. Але після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення угоди впав до 508,45 пунктів на початку квітня.

До кінця позаминулого тижня на новинах про покращення стосунків України з США та оголошеннях Росії про тимчасове припинення вогню WIG-Ukraine підріс до 590 пунктів. Після оголошення планів про перемовини у Стамбулі й можливе більш довгострокове припинення вогню індекс досяг на початку минулого тижня майже 625 пунктів та після цього став опускатися разом із таненням оптимізму щодо перспектив швидкого завершення війни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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