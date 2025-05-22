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АНАЛІТИКА

Bitcoin встановив новий рекорд подорожчання

08:36 22.05.2025 |

Фінанси

 

Криптовалюта Bitcoin демонструє небачений темп зростання в ціні. Ринок розігрітий інтересом інституцій та очікуванням регулювання у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, у четвер, 22 травня, під час ранкових торгів в Азії, Bitcoin піднявся на 2,2% і досяг 110 707 доларів, після чого частково скоригувався.

Bitcoin встановив новий рекорд подорожчання

 

Зростання ціни криптовалюти частково пов'язане з просуванням у Сенаті США законопроекту щодо регулювання "стейблкоїнів" (stablecoin), що, на думку аналітиків, створює передумови для підвищення правової визначеності на крипторинку.

Крім того, на динаміку курсу впливає високий попит з боку компанії Strategy Майкла Сейлора, яка вже акумулювала Bitcoin на суму понад 50 млрд доларів, а також активність інших великих цифрових активів.

"Це повільне, але стабільне просування до нових історичних максимумів. Попит на BTC з боку SPAC і PIPE-угод не вичерпується, що проявляється у преміях на спотові ціни на Coinbase", - заявив глобальний співкерівник напрямку ринків у FalconX Ltd Джошуа Лім.

Серед нових інвесторів - низка маловідомих компаній з малою капіталізацією, а також публічні компанії, створені представниками криптовалютної індустрії. Для фінансування придбання активів вони використовують різні інструменти, зокрема конвертовані облігації та привілейовані акції.

Зокрема, афілійована структура Cantor Fitzgerald LP спільно з емітентом стейблкоїнів Tether Holdings SA та SoftBank Group працює над запуском компанії Twenty One Capital Inc., яка наслідує бізнес-модель Strategy. Дочірня компанія Strive Enterprises Inc., співзасновником якої є Вівеком Рамасвамі, планує об'єднатися з компанією Asset Entities Inc., що котирується на Nasdaq, для створення Bitcoin-казначейської компанії.

На початку тижня на ринку опціонів трейдери активно відкрили позиції з термінами виконання 27 червня за цінами 110 000, 120 000 і 300 000 доларів. Ці опціони мали найбільший відкритий інтерес (тобто кількість чинних контрактів) на платформі Deribit.

На думку аналітика IG Тоні Сайкамора, оновлення історичного максимуму свідчить, що зниження курсу Bitcoin з січневих показників до менш ніж 75 тисяч доларів у квітні є частиною корекції в межах довгострокового "бичачого тренду".

"Щоб розпочався новий етап зростання до 125 тисяч доларів, необхідне стабільне закріплення вище рівня 110 тисяч ", - додав він.

Новий етап зростання курсу криптовалюти також збігся з підготовкою президента США Дональда Трампа до вечері з найбільшими власниками його мемкоїна, що має відбутися в його гольф-клубі біля Вашингтону.

Подія вже викликала занепокоєння з боку етичних експертів, які вважають, що вона надає доступ через фінансові транзакції, які безпосередньо приносять вигоду президенту, а також спричинила критику через потенційний конфлікт інтересів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

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